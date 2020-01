Zeman chce od Babiše vědět, jak dlouho bude Havlíček na dopravě

Prezident Miloš Zeman se ještě bude ptát premiéra Andreje Babiše, jak dlouho bude ministr Karel Havlíček stát v čele ministerstva dopravy. Na Pražském hradě to ve středu řekl předseda komunistů Vojtěch Filip.

Pokud by měl být Havlíček zároveň ministrem dopravy i ministrem průmyslu a obchodu až do konce tohoto volebního období, KSČM by vyvolala s ANO dohodovací řízení, zda mají komunisté i nadále menšinovou vládu ANO a ČSSD tolerovat.

Filip řekl, že Zemanovi sdělil své obavy z toho, aby Havlíček nebyl funkcí šéfa dvou ministerstev přetížen. "Respektuju to jmenování na dobu dočasnou, ale ty úkoly, které jsou před námi, ať už jde o výstavbu jaderných bloků, ať už v Dukovanech nebo v Temelíně, nebo o otázku vysokorychlostních komunikací, dálnic a železnic, jsou tak náročné, že to vyžaduje plné angažmá," uvedl.

Zeman mu řekl, že bude ještě s Babišem o délce angažmá Havlíčka na dopravě mluvit. Bude se ho také ptát na plnění úkolů. "Rozumí tomu, jak náročné to je plnit úkoly dvou ministerstev, a například připomněl angažmá bývalého ministra (Zdeňka) Škromacha při jeho působení na ministerstvu práce a sociálních věcí a ministerstvu zdravotnictví, které také bylo jenom dočasné," dodal Filip.

Havlíček by podle lídra komunistů měl na dopravě zůstat po dobu reorganizace struktury ministerstva, která je podle Filipa málo funkční. Jinak by mohli komunisté jednat o budoucnosti své tolerance vládě. "Máme v dohodě o toleranci postupy, které jsou v dohodovacím řízení, které by umožnily naše jednání o tom, jestli má KSČM dále tolerovat vládu nebo ne," řekl. V dohodovacím řízení by podle něj mohly být stanoveny podmínky, podle kterých má být doba Havlíčkova působení na dopravě omezena.