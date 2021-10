Zdražování jízdného nemine vlaky ani MHD. Energetická krize dopadla i na dopravce

Na rychle rostoucí inflaci v Česku, která se v září vyšplhala na téměř pět procent, už reagují i dopravci. České dráhy, RegioJet nebo Leo Express shodně připouští, že příští rok mohou zdražit jízdné. Firmy trápí hlavně stoupající ceny energií a paliv. Více může stát i městská hromadná doprava. Podle analytiků je navýšení cen v dopravě téměř jisté, nezatíží ale peněženky domácností tak výrazně.

Mluvčí společnosti RegioJet Aleš Ondrůj se domnívá, že pokud náklady a inflace porostou dál i v příštím roce, dopravci se navyšování cen skutečně nevyhnou. Okamžité zdražení jízdenek kvůli energiím, které teď zdražují nejcitelněji, ale zatím žádný z nich nechystá.

Konkrétně RegioJet to vysvětluje tím, že má aktuálně nákupy energií zajištěné. "Máme zatím ceny vstupů zafixovány a bezprostředně nemáme připravenou změnu cen. Nicméně budeme situaci sledovat i nadále a budeme připraveni reagovat," sdělil Ondrůj.

Podobně mluví i ostatní dopravci - byť například České dráhy zvednou ceny v novém jízdním řádu, který začne platit 12. prosince, v průměru o inflačních 3,2 procenta. Státní dopravce ovšem zohledňuje inflaci každoročně. "Do 11. prosince 2021 včetně lze zakoupit jízdenky za stávající tarif, a to s předprodejem až 60 dní, tedy pro cesty až do začátku února 2022," upřesnil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Kvůli zohlednění inflace si cestující připlatí také za jízdenky z jednotného státního tarifu, s nímž mohou absolvovat cestu bez ohledu na dopravce a který na české železnici funguje od loňského prosince.

Až o miliardu vyšší náklady

Pro dopravce bude do budoucna zásadní to, jaký směr naberou ceny pohonných hmot i dalších komodit. "V tuto chvíli je vše o externích faktorech, jako je například cena trakční energie," potvrdil mluvčí společnosti Leo Express Emil Sedlařík s tím, že dopravci energii odebírají od Správy železnic. Bude tudíž záležet, jakou cenu vyjedná.

Výkup trakční elektřiny pro příští rok je aktuálně dvakrát dražší než loni. Správa železnic odebírá elektřinu pro trakci na železnici u ČEZ Esco, její ceny jsou fixovány vždy na rok. Mluvčí správy Nely Friebová minulý čtvrtek uvedla, že situace na rok 2022 odpovídá stavu, který nyní panuje na energetickém trhu v Česku a Evropě.

České dráhy očekávají, že zdražování elektřiny a nafty navýší do budoucna náklady podniku asi o miliardu korun, a to včetně úspor po odečtu poplatku za obnovitelné zdroje energie. Podnik ale kvůli zdražování neplánuje žádná razantnější opatření, jaká přijal například jeden z dopravců ve Velké Británii.

Tamní společnost Freightliner totiž kvůli nárůstu cen trakční energie dočasně vyřadila z provozu všechny elektrické lokomotivy a nahradila je dieselovými, s nimiž je podle firmy za současné situace provoz levnější. O rozhodnutí podniku informoval předminulý týden server Railfreight.com.

V Česku by ale podle Šťáhlavského náhrada elektrických lokomotiv a jednotek motorovými vlaky nebyla z provozních důvodů možná.

Lidé si připlatí i za MHD

Rostoucí náklady trápí také dopravní podniky. V pondělí kvůli ukazatelům jako inflace, rychlý růst mezd nebo dražší nafta rozhodly o zdražení MHD například České Budějovice. Od nového roku se tak ceny předplatních kuponů zvýší o deset procent. Zlevněná jízdenka, která dosud stála sedm korun, zase zdraží o tři koruny, informovala mluvčí českobudějovického dopravního podniku Barbora Smudková.

Ve středu mají možné zdražení MHD řešit také brněnští radní, kteří taktéž musí řešit hlavně růst nákladů dopravního podniku na energie.

"O řešení rostoucích nákladů a propadu tržeb stále jedná vedení města, nicméně radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) avizoval, že cestou zdražování městské hromadné dopravy by Brno jít nechtělo," doplnila mluvčí zdejšího dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Zdražení přijde, ale mírné

Analytici míní, že zdražení dopravy českým domácnostem v porovnání s jinými položkami zdaleka tak neublíží. Podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška má sice veřejná doprava v dohledné době všechny předpoklady pro zdražení, zvýšení cen se ale podle něj bude rovnat jen malým jednotkám procent.

"Vzhledem k váze 1,1 procenta osobní silniční a kolejové dopravy ve spotřebním koši nebude toto zdražení tím hlavním, co zatíží peněženky domácností. V přepočtu na osobu a měsíc se zvýší výdaje na veřejné dopravní služby o desítky, nikoliv stovky korun," upřesnil Sobíšek.

Analytik ČSOB Petr Dufek nechce o tom, jak se zdražení osobní hromadné dopravy podepíše na účtech Čechů, spekulovat. "V každém případě bude doprava jen jednou z mnoha služeb, za které si budou muset lidi připlatit. Bude to úspěch, když inflace na začátku roku zůstane aspoň pod hranicí šesti procent," uvedl.

Do zvyšování cen jízdného se navíc podle něj promítne vícero faktorů, jako náklady na pořizování nových dopravních prostředků nebo vyšší mzdy kvůli všeobecnému nedostatku řidičů a tak dále. Dodává, že záleží také na tom, jak se k problému postaví obce a kraje, které si dopravní služby objednávají a přispívají na ně.