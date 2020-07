Opuštěné Pardubické letiště hlásí úspěch: Získalo linky WizzAir do Kyjeva a Lvova

Letecká společnost WizzAir zavede od 1. září dvě pravidelné linky z Pardubic do Kyjeva a Lvova. Létat budou třikrát týdně, v úterý, ve středu a ve čtvrtek, uvedla v tiskové zprávě společnost East Bohemian Airport (EBA), provozovatel letiště.

Pardubice to mají stejně jako další mimopražská mezinárodní letiště v Česku těžké. Pro celý letní letový řád jim zůstává jediný pravidelný spoj. | Video: Blahoslav Baťa

"Dopravce nabídne tři lety týdně do Kyjeva v ranních hodinách a tři lety týdně do Lvova ve večerních hodinách. Lety na trase z Pardubic do ukrajinských destinací budou obsluhovat letadla typů Airbus A320 s kapacitou 180 míst," uvedla mluvčí letiště Mária Ministrová.

Wizzair je maďarská nízkonákladová společnost, která existuje od roku 2003. Orientuje se na leteckou přepravu ve střední a východní Evropě. "Zvýšit počet pravidelných linek je jednou z mých priorit. Nepochybuji, že nová spojení do těchto krásných ukrajinských destinací budou úspěšná, a to z obou směrů," uvedla ředitelka firmy EBA Hana Šmejkalová.

Civilní přeprava z Pardubic funguje od roku 1994. Loni letiště odbavilo 102 045 cestujících, což je skoro o třetinu méně než v roce 2018. Lety do Kyjeva v Pardubicích od loňského podzimu zajišťuje několikrát týdně také ukrajinská společnost SkyUp.

Letiště bylo v době koronavirové pandemie zavřené od 14. března. Během odstávky bylo v částečném provozu, odbavovalo malá letadla a nákladní přepravu. Charterová sezona letů do Bulharska začne 4. července, do Alicante ve Španělsku odletí první letadlo v pondělí 6. července.