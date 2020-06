Úspěch RegioJetu s Jadranem láká. Autobusy do Chorvatska vyšle Leo Express i Flixbus

Soukromý dopravce Leo Express začne od 10. července vypravovat autobusy do Chorvatska. Z Prahy bude autobus vyrážet každý pátek a zastavovat bude například v Zadaru, Splitu nebo na Makarské. Linka bude fungovat až do 12 září, uvedl mluvčí firmy Emil Sedlařík. Vlaky do Chorvatska v úterý poprvé vypraví konkurenční RegioJet, už dříve tam začal jezdit také FlixBus.

Cesta z Prahy k Jadranu bude autobusům Leo Expressu trvat okolo 13 hodin. Na území ČR budou další zastávky v Táboře, Českých Budějovicích a Kaplici. V Chorvatsku pak bude Leo Express zastavovat v Zadaru, Biogradu na Moru, Vodici, Šibeniku, Splitu, Omiši, Baška Vodě a na Makarské. Podle mluvčího ovšem bude možné na chorvatské trase po domluvě zastavit i jinde. Zpátky se budou černozlaté autobusy vracet vždy v sobotu. Dopravce už začal s prodejem jízdenek. Související Kde s rouškou a kde bez. Změna pravidel vyvolává chaos, někde se změní i během jízdy Sedlařík v souvislosti s cestou přes Slovinsko dále uvedl, že v autobusech budou dodržovány odstupy 1,5 metru. Ty jsou podle informací na webu českého velvyslanectví v Lublani povinné ve veškeré dopravě. "Jedná se o opatření, u kterého jsme si ověřovali, že se skutečně vztahuje na autobusy a vlaky. A Leo Express je tedy dodrží. Cestující se tedy nemusí obávat, že by se nedostali do své cílové destinace," podotkl Sedlařík. První vlaky dnes do Chorvatska vyšle také RegioJet, spoj je vyprodaný. Žluté vlaky budou přes prázdniny jezdit denně z Prahy přes Bratislavu a Lublaň do Rijeky. Dopravce ovšem rozestupy uplatňovat nebude. Související RegioJet hlásí 30 tisíc prodaných jízdenek do Chorvatska. Nově bude jezdit každý den Mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj řekl, že společnost o podmínkách cesty přes Slovinsko jednala se svým slovinským partnerem, kterým jsou tamní státní dopravce, a také s českou ambasádou. Z jednání podle něj vzešlo, že odstupy nejsou pro vlaky tranzitující přes Slovinsko povinné. Prvním linkovým autobusovým dopravcem, který začal jezdit z Česka k Jadranu byl Flixbus. Cílovým městem je Rijeka, do které zelené autobusy jezdí po dvou trasách. První vyjíždí v 08:50 z pražské Florence přes Vídeň, Lublaň a Opatiji, druhý noční spoj začíná v Berlíně, následně zastavuje kolem 22 hodin v Praze, a poté v Vídni, Mariboru a Záhřebu. "U noční linky je výhodou, že za noc cesty lidé ušetří za ubytování a ráno se probudí u moře. Cestu z Prahy do Rijeky zvládnou autobusy za 12 hodin," uvedla mluvčí firmy Martina Čmielová. Noční spoje mají zpravidla méně zastávek než denní spoje.