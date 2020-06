Ryanair se snaží obsadit český letecký trh. Na chartery zde nasadí polskou odnož Buzz

Letecká společnost Buzz, dceřiná firma aerolinek Ryaniar, plánuje létat z Prahy do řady dovolenkových destinací. Letos na podzim chce spustit charterové lety na Kanárské ostrovy nebo do Maroka, od léta 2021 pak také do Řecka, Turecka, Španělska nebo Itálie. Jedná proto s tuzemskými cestovními kancelářemi. Ryanair avizoval, že by v případě krachu Smartwings mohl nahradit jejich lety z Prahy.

"Čeští spotřebitelé a cestovní kanceláře nemusí mít příští léto obavy o volná místa na slunci. Buzz vede pokročilá jednání s klíčovými touroperátory a skupinou Ryanair, aby rozšířil své služby z Prahy o další destinace v Řecku, Turecku, Itálii, Španělsku, Portugalsku a severní Africe na léto 2021," generální ředitel Buzz Michal Kacmarczyk a poukázal na problémy jiných charterových dopravců. Související Jak se bude létat v létě: Ryanair se vrátí jen někam, Emirates propustí 30 tisíc lidí Irský nízkonákladový dopravce Ryanair už v minulých týdnech avizoval, že by v případě krachu tuzemského Smartwings mohl nahradit jejich lety z Prahy. Společnost o rozšíření svého provozu z Prahy také jedná se zástupci letiště. Skupina Smartwings, do níž patří dopravci Smartwings a České aerolinie (ČSA), loni na charterových linkách přepravila 2,7 milionu cestujících. V současnosti však řeší problémy spojené s koronavirovou krizí a zastavením provozu. Společnost v minulých týdnech uvedla, že potřebuje pomoc od státu, a to formou půjčky nebo garance za komerční úvěr, bez toho může i skončit. Zástupci vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) v uplynulých týdnech připustili možnost pomoci tuzemským aerolinkám, podle nich jde o strategický podnik. Související Dopravci obnovují spoje na Slovensko. Z Česka už vyjedete i do Rakouska nebo Londýna Přehled Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ovšem v neděli uvedla, že státní záruku pro dopravce nepodporuje. Případnou pomoc státu kritizovala i opozice nebo odbory, podle kterých o strategickou firmu nejde. Buzz je polskou společností, která patří do skupiny Ryanair, a patří k největším charterovým společnostem ve střední a východní Evropě. V případě expanze na český trh by tak rozšířila tuzemský provoz Ryanairu, který nyní z Česka provozuje více než tři desítky linek.