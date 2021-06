Wales kvůli boji s emisemi přestane stavět silnice. Investuje radši do cyklostezek

Vláda třímilionového Walesu se opřela do boje s klimatickými změnami. Ve snaze snížit emise stopla přípravu všech nových silničních a dálničních staveb. Místo toto chce investovat do udržitelnější dopravy, třeba autobusů či cyklostezek. Doprava ve Walesu představuje třetí největší zdroj emisí. Pro Česko by byl podobný krok fatální, sdělilo Aktuálně.cz tuzemské ministerstvo dopravy.

Jedna ze zemí Spojeného království chce do roku 2050 docílit uhlíkové neutrality. Velšský ministr pro klimatickou změnu Lee Waters uvedl, že Wales sice od roku 1990 snížil produkci emisí o 31 procent, to ale podle něj stále nestačí k tomu být za 29 let bezemisním státem. Pokud by pokles emisí dál probíhal stejným tempem, Wales by podle něj nulové produkce nedosáhl ani do roku 2090. Související Prémie jen pro angažované. Zelenají i pivovary, Heineken odmění šéfy podle boje s CO2 Pomoci má tak poměrně radikální rozhodnutí, o kterém kabinet informoval v úterý v tiskové zprávě. Vláda zastaví přípravu chystaných silničních a dálničních staveb a znovu zhodnotí, zda všechny projekty skutečně musí vzniknout. Peníze chce investovat do rekonstrukce stávajících dopravních cest a hlavně do veřejné dopravy, v plánu je například vybudování nových pruhů pro autobusy nebo cyklisty. Waters se domnívá, že se lidé na autech stali příliš závislí, což vedlo také ke zhoršení kvality ovzduší, nárůstu hluku i času stráveného v dopravních zácpách. Projekty, na kterých už začaly stavební práce, ale Wales podle britských médií nechá v běhu. Podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) je to ze všech druhů dopravy právě ta silniční, která má největší podíl na tvorbě skleníkových plynů. Britské ministerstvo obchodu, energetiky a průmyslové strategie pak uvádí, že jedno auto na benzin vyprodukuje na jeden kilometr průměrně 180 gramů emisí, zatímco autobus pouze 82 gramů. Konkrétně ve Walesu pak povrchová doprava představuje třetí největší zdroj emisí. Zdejší vláda usiluje také o to, aby se do roku 2040 zvýšil počet lidí, kteří k cestování místo osobního automobilu používají veřejnou dopravu, kolo nebo kteří chodí pěšky. Současně chce, aby více obyvatel třímilionového státu pracovalo z domova a cesty tak minimalizovalo úplně. Související Mapa: Plán nových dálnic je ambiciózní. Ministerstvo však opět hlásí velké zádrhele Infografika Plán labouristické vlády na zastavení výstavby nové dopravní infrastruktury ale narazil na tvrdou kritiku opozice. Například stínová ministryně dopravy Natasha Asgharová uvedla, že pro lidi, kteří běžně silnice využívají, bude krok vlády šokem. Silnice jsou podle ní také klíčové pro chod domácího i mezinárodního obchodu. Podobná slova zaznívají i od mluvčí českého ministerstva dopravy Františka Jemelky, který na otázku, zda podobná opatření nezvažuje i ČR, především zdůraznil, že nejde srovnávat dopravní infrastrukturu ve Walesu a v tuzemsku. "Obecně dálniční síť ve Walesu není vůbec rozsáhlá, je tam pouze jedna dálnice kolem Cardiffu do Swansea (M4, doplněná přes Bristolský záliv o M48, jeden nedokončený úsek z Anglie směrem od Birminghamu M54). Existuje tam ale celkem solidní síť silnic nižších tříd a kapacitní komunikace (něco na způsob našich bývalých rychlostních silnic)," sdělil Jemelka. K situaci v Česku doplnil, že silnice a dálnice zdaleka neslouží jen pro individuální automobilovou dopravu, ale mají nezanedbatelný význam pro zajištění veřejné dopravní obslužnosti a oběhu zboží. Související Už žádné neurčité sliby. Soud s Shellem ukázal, jak firmy donutit k zelené změně "Jsme si vědomi toho, že v této oblasti je třeba neustále nacházet kompromisy, zastavit přípravu výstavby v momentě, kdy nemáme zcela dokončenou páteřní silniční síť, není v žádném případě možné. Takové rozhodnutí by mělo fatální dopad na potřebu mobility obyvatelstva, pro kterou existuje přirozená poptávka," uvedl mluvčí resortu dopravy. ČR musí podle Jemelky dohotovit páteřní dálniční síť a věnovat se formám snižování emisí zejména změnou využití fosilních paliv na ta alternativní v oblasti individuální automobilové dopravy, která má největší vliv na množství oxidu uhličitého v ovzduší.