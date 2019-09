Osm měsíců v luxusu na moři. Zaoceánská loď začala rekordní plavbu, bez dětí i kasin

Luxusní zaoceánská loď Viking Sun má v plánu zapsat se do Guinnessovy knihy rekordů. Na konci srpna vyrazila na moře a svou cestu má v plánu skončit až za 245 dní, což by byla nejdelší nepřerušená výletní plavba.

Luxusní výletní loď Viking Sun vyrazila na svou osmiměsíční plavbu s téměř tisícovkou pasažérů na palubě ze samého srdce Londýna. Po celkem 245 dnech, které hodlá strávit na vodě, navštíví s výjimkou Antarktidy všechny světadíly, 112 přístavů a 51 států.

Jelikož se jedná o menší zaoceánskou loď, mohla její cesta začít na řece Temži v londýnské čtvrti Greenwich. Díky své kompaktní velikosti, loď měří na délku 227 metrů a na šířku 28 metrů, se může bez problémů plavit i po velkých řekách, což si větší zaoceánské lodě pro tisíce lidí nemohou dovolit kvůli rozměrům i hlubšímu ponoru. Viking Sun tak například navštíví i kanadský Montréal nebo brazilský Manaus.

Z Londýna loď 31. srpna zamířila k Doveru a poté směrem na Dublin. Následně popluje do Skandinávie a ještě v září má v plánu vyrazit se zastávkami na Islandu a v Grónsku směrem ke Kanadě. Odsud bude loď pokračovat kolem Spojených států, obepluje Jižní Ameriku, aby se vrátila až k americkému Los Angeles, a poté vyrazí směrem k Novému Zélandu a Austrálii.

Světadíl obepluje z východní strany a navštíví turisticky oblíbená letoviska v Asii, jako je Bali, Manila, Bangkok a Singapur, a kolem Indie a Ománu zamíří přes Rudé moře a Suezský průplav do Středozemního moře. Zde ještě zakotví v Alžírsku, což bude vedle Egypta druhá a poslední africká země, kterou navštíví. Přes portugalské Porto se pak na konci dubna příštího roku Viking Sun vrátí do Londýna, aby získala zápis do Guinnessovy knihy rekordů za nejdelší nepřetržitou výletní plavbu.

Z celkových 930 cestujících si jich ovšem podle britského deníku The Guardian pouze 54 zakoupilo lístek na celou délku plavby. Zbytek dobrodruhů si užije pouze první část, vystoupí v Los Angeles, kde je nahradí noví cestující.

Aby se hosté na lodi během dlouhé cesty nenudili, jsou pro ně připravené bazény, sauny i vířivky, fitness centrum, divadlo, kina, řada restaurací, zimní zahrada, kavárny i knihovna.

V lodních kuchyních je připraveno 900 tisíc vajec na snídaně, přes dvě tuny zmrzliny a více než devět tun kávy. Na lodi naopak cestující nepotká jinde oblíbené kasino. Navíc při nákupu palubního lístku musí být každý pasažér starší 18 let. Na palubě tak nejsou děti.

Ceny jdou do milionů

Samotná cena lístku se odvíjí podle typu kajuty, ve které chce turista bydlet. U nejlevnějšího ubytování cena za osobu činí téměř 67 tisíc liber (skoro dva miliony korun). Taková kajuta měří 25 metrů čtverečních.

Nejdražší ubytování vyjde na 194 tisíc liber (5 507 000 Kč). Tato kajuta už měří skoro 135 čtverečních metrů a hosté, kteří se zde ubytují, mají 24 hodin denně k dispozici obsluhu. Každá z 465 kajut, které na lodi jsou, disponuje wi-fi připojením a vlastním balkonem. V den odplutí byly všechny obsazené.

Ekologie musí stranou

Urazit více než 100 tisíc kilometrů s lodí, která váží 48 tisíc tun, je velká výzva nejen pro posádku, ale i pro životní prostředí. Obří nákladní a výletní lodě, které jsou obvykle vybaveny vznětovými motory, jsou obecně považovány za velké znečišťovatele ovzduší. Denně totiž spotřebují stovky tun mazutu či nafty.

Od roku 2020 mají přijít v platnost nová pravidla, která zavádí limity pro obsah síry, kterou lodě mohou vypouštět do ovzduší. Vinou znečištěného ovzduší v Evropě každý rok předčasně zemře 400 tisíc lidí. Přísnější limity na velké lodě mohou podle studie ročně zachránit 26 tisíc z nich.

Evakuace z lodi Viking Sky

Viking Sun není první loď z flotily společnosti Viking Ocean Cruises, která se dostala do hledáčku médií. V březnu letošního roku vyslalo plavidlo Viking Sky nouzový signál poté, co mu v bouřlivém moři poblíž Norska vysadily motory.

Záchranáři tehdy z lodi evakuovali 463 cestujících, zbylých 900 lidí přečkalo noc na palubě. Poté remorkéry odtáhly Viking Sky do přístavu. Nikdo nebyl vážněji zraněn.

Přestože na obrázcích může vypadat zaoceánská loď pro tisíc lidí majestátně, zdaleka nedosahuje rozměrů největších výletních lodí. Největší výletní loď na světě - Symphony of the Seas (Symfonie moří) nese na palubě 22 restaurací, 24 bazénů, 2759 kajut a 18 podlaží. Na délku měří rekordních 360 metrů a ubytuje se zde 6680 pasažérů.

Další známá zaoceánská loď Costa Concordia, která ztroskotala v roce 2012 u břehů Toskánska, měřila na délku 290 metrů a na palubě vezla přes čtyři tisíce pasažérů.