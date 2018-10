Vláda schválila změny ve správní radě SŽDC, odchází Faltýnkovi lidé

Vláda schválila obměnu správní rady Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), ve které skončí čtyři její členové včetně předsedy Vladimíra Novotného. Toho v čele rady nahradil děkan Fakulty dopravní ČVUT Pavel Hrubeš.

Jak uvedl server Zdopravy.cz, pokračují tak změny v čele organizací a podniků spadajících pod ministerstvo dopravy. Správní rada SŽDC schvaluje zásadní činnosti státní organizace včetně její koncepce, hospodaření nebo organizační struktury.

Hrubeše o vedení správní rady požádal ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). "Věřím, že mohu svojí erudicí a zkušenostmi v oblasti dopravy SŽDC napomoci, zejména v oblasti adaptace na aktuální a budoucí potřeby našeho státu v souvislosti s technologickým rozvojem," řekl Hrubeš. Dodal, že o konkrétních cílech a prioritách nové rady nyní diskutuje s ministerstvem.

Odvolaný předseda rady Novotný řekl, že svůj konec předpokládal již delší dobu, ačkoliv o tom s Ťokem nejednal. Uplynulé čtyři roky, po které působil ve správní radě, hodnotí pozitivně.

"Nikdy jsme nerozhodovali politicky, ale profesně," podotkl. Dosazení akademiků do rady by podle něj mělo zajistit odbornost rady, i přesto však podle něj bude dále třeba i politického rozhodování, což potvrdilo jmenování poslance Martina Kolovratníka (ANO) do rady.

Vedle Novotného skončí ve správní radě poslanci Karel Korytář (ČSSD), Jan Volný a Milan Feranec (oba ANO). Feranec nedávno skončil i v dozorčích radách Českých drah a některých jejích dceřiných firem.

Právě Volný a Feranec přitom mají podle informací Aktuálně.cz blízko k prvnímu místopředsedovi ANO Faltýnkovi. Ten byl donedávna klíčovým spojencem Babiše ve sněmovně. Nově se však jejich vztahy zhoršily.

Nová správní rada posílí zejména o akademickou sféru. Vedle Hrubeše v ní budou působit také Ivo Drahotský z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice a Vít Jánoš z Ústavu logistiky a managementu dopravy ČVUT. Dalším novým členem rady je Kolovratník. Doplní tak dosavadní členy náměstky ministra dopravy Tomáše Čočka a Ladislava Němce a poslance Jaroslava Foldynu (ČSSD), kteří v radě zůstali.

Obměna rady navazuje na letní změny v dozorčí radě Českých drah, ve které místo politických členů nově zasedli především zástupci akademické obce v čele s předsedou rady Petrem Moosem. Částečné odpolitizování pokračovalo i v orgánech některých dceřiných společnost státního dopravce.

SŽDC, pro kterou pracuje asi 17 tisíc lidí, spravuje celostátní i regionální tratě, jež vlastní stát. Od roku 2016 se stará také o nádraží, která koupila od Českých drah.