Vlakem na lyžovačku. RegioJet zkusí po Jadranu i hory, Alpy jsou však příliš blízko

Loňská i letošní čísla prodejů vlakových jízdenek do Chorvatska mluví jasně - cestující o noční železniční linky projevili zájem. RegioJet Radima Jančury nyní zkouší vymyslet podobně úspěšnou trasu. A tentokrát povede do hor, zkusí totiž otestovat zájem o lyžařské cesty do Alp. Podle serveru Zdopravy.cz tak zavede přímé noční spoje do rakouských lyžařských středisek, a to nejspíše již letos.

Server Zdopravy.cz informoval o tom, že RegioJet s nabídkou zkusí oslovit zejména polské zákazníky, kterým tak nabídne alternativní možnost cestování bez nutnosti řízení auta přes noc.

Podle majitele RegioJetu Radima Jančury by základem nočního vlaku mělo být spojení z Varšavy do Innsbrucku přes Bohumín a Břeclav. "Vlak by mohl být levnější a pohodlnou alternativou," uvádí Jančura.

Stále se však řeší spojení z Čech. Vlak bude totiž zastavovat jen v Ostravě či Břeclavi, z Prahy ale velká část lidí jezdí do Tyrolska většinou autem nebo autobusem.

Přímý spoj z Prahy by byl totiž v Innsbrucku "příliš rychle" - cesta by tak nevydala na celou noc a nemusela by tak být pro cestující atraktivní. "Zvažujeme variantu, že by z Prahy jel do Břeclavi, kde by se vozy připojily k soupravě z Varšavy," dodává Jančura.

RegioJet již dříve oznámil plán na vstup na další noční linky, nejpozději v prosinci příštího roku spustí noční spojení do Nizozemska a Belgie.

Dopravce tak navazuje na loňskou premiéru vlaků k Jadranu. Spojení loni využilo přes 60 tisíc lidí. Průměrná obsazenost se pohybovala na více než 90 procentech při kapacitě 500 až 560 cestujících na spoj.

Na vlaky do Chorvatka sází společnost i letos - podle mluvčího firmy Aleše Ondrůje se prodalo už přes 30 tisíc jízdenek. "Očekáváme vyšší počet prodaných jízdenek (než loni), a to i v návaznosti na vyšší kapacitu a více nabízených míst v našich spojích do Chorvatska," sdělil Ondrůj pro Aktuálně.cz. RegioJet podle něj spoléhá také na to, že lidé budou chtít využít autobusů, které nabídnou z Rijeky rozvoz do letovisek na pobřeží.

Dopravce očekává, že jeho žluté vlaky letos do Chorvatska převezou až 90 000 lidí. Vlaky letos začaly jezdit na přelomu května a června, loni o měsíc později a stavěly v Rijece.

Přímý spoj do Chorvatska v minulosti nabízely také České dráhy. V letech 2003 až 2009 to byl přímý vlak s přepravou aut z Prahy do Splitu. Provoz autovlaku skončil z ekonomických důvodů. Generální ředitel Českých drah Ivan Bednárik v únoru pro server Zdopravy.cz řekl, že dopravce sezonní vlaky k Jadranu zajímají. Konkrétní kroky ale zatím nepodnikl.

Video z loňského roku z cesty vlakem RegioJet do Chorvatska: