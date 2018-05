Slevy v dopravě budou platit i v MHD, ale jen při cestách mimo město

před 2 hodinami

Na klasické spoje hromadné dopravy ve městě sleva použitelná nebude.

Praha - Slevy v dopravě pro studenty a důchodce se částečně dotknou i městské hromadné dopravy (MHD). Měly by platit na těch linkách MHD, které vyjíždějí za hranice města. Na klasické spoje MHD ve městě sleva použitelná nebude. Agentuře ČTK to řekl mluvčí ministerstva dopravy Jakub Stadler.

Slevy ve výši 75 procent na jízdné ve veřejné dopravě pro lidi starší 65 let a studenty do 26 let mají platit od září.

"Naším cílem je zejména nenarušit vzniklé integrované dopravní systémy, které nabízejí ucelené cestování v městě i regionu. Na druhou stranu stát nemůže hradit výpadky v městské dopravě, která svým objemem převyšuje veškerou dálkovou i regionální veřejnou dopravu," vysvětlil Stadler.

Podle metodického návrhu ministerstva tak sleva jízdného bude platit u všech dopravců od nebo do první zastávky na území města, případně přestupních zastávek, na které zajíždějí i příměstské spoje. Na další cestu ve městě se však sleva již vztahovat nebude.

Ministerstvo tak předešlo námitkám zástupců integrovaných dopravních systémů, kteří se obávali, že se slevy nebudou vztahovat na žádné linky MHD. To by podle předsedy České asociace organizátorů veřejné dopravy Aleše Stejskala vedlo k systémovému rozkladu integrované dopravy. Ta zahrnuje více druhů dopravy, například městskou, regionální, železniční nebo linky více dopravců, jestliže jsou cestující přepravováni podle jednotných přepravních i tarifních podmínek.

V případě, že by MHD byla zcela vyloučena ze systému slev, vznikly by problémy na trasách, kde by se střetávaly linky MHD a příměstské dopravy. Na nich by tak MHD byla výrazně znevýhodněna. Nový ministerský návrh však podle Stejskala takovou hrozbu vylučuje a ceny jízdného by měly být pro danou trasu vždy stejné bez ohledu na to, čím cestující pojede.

Původně měly slevy pro studenty a důchodce platit od 10. června. Ovšem vzhledem k námitkám dopravců, že tak brzký termín je pro zavedení slev nereálný, se vláda rozhodla odsunout platnost svého nařízení na září.

Vláda v demisi koncem března rozhodla, že poskytne slevu ve výši 75 procent na jízdné ve veřejné dopravě pro cestující starší 65 let a studenty do 26 let. Stát tato sleva vyjde od příštího roku na 5,83 miliardy korun ročně. V programovém prohlášení z letošního ledna současná vláda v demisi slibovala jízdné na železnici pro seniory a studenty do 26 let zcela zdarma.