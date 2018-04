Slevy jízdného? Ušetřené peníze z ministerstev lze investovat lépe, říkají analytici

před 34 minutami

Nespotřebované výdaje na slevy jízdného je nesystémové, říkají analytici. Pené se mohly použít například na větší snížení daní nebo investice.

Praha - Využití nespotřebovaných výdajů jednotlivých ministerstev na slevy na jízdném je nesystémové, domnívají se ekonomové oslovení agenturou ČTK. Uspořené peníze totiž mohou být podle nich vynaloženy účelněji, například na větší snížení daní nebo investice.

Navíc tyto peníze by měly být využity na jednorázové úhrady, a ne na slevy, které jsou plánovány jako trvalý výdaj rozpočtu.

Na internetu v současnosti koluje tabulka shrnující snížení výdajů v rozpočtových kapitolách. Premiér v demisi Andrej Babiš se na svém facebookovém profilu ohradil proti výkladu, že slevy jízdenek budou na úkor platů učitelů nebo vzdělávání. Podle něj interpretace tabulky s přesuny peněz je "šílená dezinformace".

Vláda podle něj našla k 1. lednu letošního roku celkem 170 miliard korun, které ministerstva nebyla schopna utratit. Podle ministerstva financí opatření nebudou mít žádný dopad na financování plánovaných výdajů, nebudou omezeny investiční, platové ani jiné priority a záměry resortů.

"Skutečnost, že vláda nebyla schopna spotřebovat rozpočtované výdaje, jak uvádí premiér, není ekonomickým ospravedlněním slevy na jízdném. Uspořené prostředky totiž mohly být vynaloženy ekonomicky účelněji. A to několika způsoby. Prvním je citelnější snížení daní, než jaké vláda navrhuje. Jestliže není schopna spotřebovat rozpočtované výdaje, pak ať sníží lidem daně," uvedl hlavní ekonom Cyrrus Lukáš Kovanda.

Další možností je podle něj z nespotřebovaných prostředků udělat rezervy rozpočtu, uhradit jimi část dluhu nebo převést do rozpočtu na další rok. "Pokud by uspořené prostředky přešly do rezerv, byly použity na úhradu části dluhu nebo využity v rozpočtu pro další rok, ideálně na investiční výdaje, půjde rovněž o jejich ekonomicky smysluplnější využití, neboť investice na rozdíl od slevy na jízdném vedou k vytváření budoucího celospolečenského bohatství," uvedl Kovanda.

Podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobíška je využití nespotřebovaných výdajů ministerstev na slevy na jízdném nesystémové ze dvou důvodů.

"Předně, nespotřebované prostředky měly v převážné míře sloužit k jednorázovým účelům, zatímco slevy na jízdném se plánují jako trvalý výdaj. Za druhé byly nespotřebované výdaje plánovány z podstatné části jako investiční, takže jejich využitím jako dotace domácnostem dochází k přesunu investic do spotřeby," uvedl.

Dodal, že se taková kritika při současném stavu veřejných financí může zdát malicherná. "Postup se ale může vymstít v době zhoršení ekonomického výkonu," dodal.