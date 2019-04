Půlstoletí na nebi. Český L-410 si oblíbili v drsných podmínkách, výroba stále běží

Stroj L-410 je historicky nejúspěšnějším dopravním letounem vyráběným v Česku. Za uplynulé půlstoletí jej továrna v Kunovicích vyrobila více než 1300 kusů. Tyto stroje létaly či létají ve více než 70 zemích světa. Od prvního letu L-410 uplyne 16. dubna 50 let. Společnost Aircraft Industries (AI), nástupce firmy Let Kunovice, jej vyrábí dodnes, především pro ruský trh.

Hornoplošník až pro 19 cestujících (nebo 1850 kg nákladu) začali v Kunovicích vyvíjet v polovině 60. let minulého století. V tehdejším komunistickém Československu se exportní výroba nutně zaměřovala na požadavky ze Sovětského svazu, jehož dopravce Aeroflot již využíval pětimístná kunovická aerotaxi L-200 Morava. Aeroflot však požadoval letadla pro větší počet cestujících, která by byla schopna přistávat na malých a neupravených letištích a létat v extrémních podmínkách.

V Kunovicích byl proto zahájen vývoj nového stroje s označením L-400. Později bylo rozhodnuto o změně motorů a dalších úpravách a z L-400 se stalo L-410. První L-410 měly kanadské motory Pratt & Whitney a třílisté vrtule rovněž kanadské výroby. Později, po dokončení domácího vývoje, získaly turbovrtulové motory Walter M601 z pražského Motorletu a domácí vrtule Avia.

L-410 uspělo v mimořádně náročných testech v drsných podmínkách v Rusku. Tamní Aeroflot je zařadil do své flotily, přičemž L-410 bylo jediným letadlem zahraniční výroby a vývoje, které používal. Letouny, vyznačující se schopností vzletu a přistání na krátké, nezpevněné ploše a dobrým výkonem ve vysokých nadmořských výškách i při extrémních teplotách, se prodávaly i do dalších zemí, mnohdy právě přes Sovětský svaz do "spřátelených" zemí Asie, Afriky či Jižní Ameriky. V současnosti lze na L-410 narazit takřka po celém světě, několik desítek jich létá v Evropě.

Loni AI vyrobil 16 letadel, do Ruska se jich dostalo 13. Předloni firma na ruský trh, který je pro ni stěžejní, vyvezla 11 letadel, v roce 2016 jich bylo devět.

Do Polska i do Číny

Letos vyrobí Aircraft Industries 16 letounů L-410. Podle stanoveného plánu by osm z nich měla prodat právě do Ruska, šest do Kazachstánu a dva do Polska, řekla dnes generální ředitelka firmy Ilona Plšková. Do Polska podle ní poputuje speciální patrolovací verze letounů.

Podnik chystá také dodávku tří letadel L-410 do Číny, podle generální ředitelky to však pravděpodobně bude až příští rok. Létat s nimi bude společnost Yingan General Aviation. Nová letadla využije pro regionální leteckou dopravu. Kontrakt už je podepsaný, k uskutečnění prodeje však ještě společnosti AI chybí potřebná typová certifikace. Firma by ji v Číně ráda získala letos.

Letouny se vyráběly a vyrábějí v řadě variant. Nyní kunovický výrobce, jehož stoprocentním vlastníkem je ruský průmyslový holding UGMK, nabízí verze L-410 s turbovrtulovými motory americké společnosti General Elektric. Koncern UGMK otevřel koncem loňského roku závod na montáž letounů L-410 v ruském Jekatěrinburgu.

Firma zároveň oznámila dokončení zálétávání letounu nové generace L-410 NG s maximálním doletem až 2500 kilometrů, který chce letos rovněž dodat zákazníkovi do Ruska.

Plšková uvedla, že firma chce v příštích pěti letech každoročně zvyšovat počet vyrobených letadel o jedno až dvě. Komplikuje jí to však nedostatek kvalifikovaného personálu. Podniku chybí lidé například v profesích soustružníků, frézařů, nýtařů, ale i mechaniků nebo konstruktérů. Na konci loňského roku zaměstnával AI 971 lidí, jejich počet firma letos hodlá podle Plškové zvýšit o 135.