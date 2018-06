Aircraft Industries loni utržil téměř dvě miliardy korun. Prodal dvanáct letadel, většinu do Ruska

Vliv na pozitivní hospodaření firmy za loňský rok má především dodávka 11 letadel do Ruska a jednoho do Indonésie.

Kunovice - Kunovický výrobce letadel Aircraft Industries loni dosáhl tržeb za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží ve výši 1,9 miliardy korun, zhruba o 372 milionů korun více než v roce 2016. Vliv na pozitivní hospodaření firmy za loňský rok má především dodávka 11 letadel do Ruska a jednoho do Indonésie.

Předloni firma na ruský trh, který je pro ni stěžejní, vyvezla devět letadel, v roce 2015 ani jedno. Zisk společnosti za loňský rok činil téměř 244 milionů korun, meziročně o 197 milionů korun více. Vyplývá to z výroční zprávy firmy uveřejněné na jejích webových stránkách.

Podle generální ředitelky společnosti Ilony Plškové představuje 12 vyexpedovaných letounů třetí nejlepší prodejní výsledek od vzniku Aircraft Industries. Letouny L 410 dodala firma v Rusku například do Magadanské oblasti, Archangelské oblasti nebo Chabarovska.

"Do budoucna uvažujeme o prodeji letadel do Kazachstánu, Arménie a opět do Magadanské oblasti," uvedla ve výroční zprávě Plšková. Společnost dlouhodobě jedná i s partnery v Číně, Latinské Americe nebo Africe, kam chce letouny také vyvážet. Více než 87 procent tržeb podniku tvoří export.

Firmě se na přelomu roku podařilo získat certifikát na výrobu letounu nové generace L 410 NG. Jeho vývoj trval necelých osm let a stál přes 568 milionů korun. První letadlo by měl podnik vyrobit ještě letos a následně dodat do Ruska. Modernizovaný letoun zvládne zdolat téměř dvojnásobnou vzdálenost než starší verze bez nutnosti tankování. Uveze až 19 pasažérů, případně přes dvě tuny nákladu.

Společnost loni uvedla do provozu také nový simulátor L 410. Díky němu budou piloti podle Plškové mnohem lépe připraveni i na mezní situace, tím bude dosaženo vyšší úrovně bezpečnosti provozu letounu L 410.

Ke konci loňského roku pracovalo v Aircraft Industries 870 zaměstnanců, meziročně o 15 méně. Firma se nadále potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, například frézařů, soustružníků nebo klempířů. Přijímá absolventy Střední školy letecké v Kunovicích, se kterou se podílí na výchově a výuce žáků.

Aircraft Industries je největším českým výrobcem civilní letecké techniky. Navazuje na osmdesátiletou tradici letecké výroby v Kunovicích. Hlavním produktem leteckého závodu jsou dvoumotorové turbovrtulové letouny řady L 410, kterých bylo vyrobeno a do celého světa dodáno již bezmála 1250 kusů. Základní kapitál společnosti je 112 milionů korun, jejím stoprocentním vlastníkem je ruský průmyslový holding UGMK.