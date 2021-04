Krize v letectví trvá. Letiště odbavilo ve čtvrtletí o 90 procent méně pasažérů

Letecká doprava je kvůli pandemii koronaviru nadále v hluboké krizi. Na pražském ruzyňském letišti odbavili během prvního čtvrtletí téměř 251 000 cestujících, což je meziročně o 90 procent méně. Krize změnila i vytížení jednotlivých destinací, nejoblíbenější byla Dubaj, uvedla mluvčí Letiště Praha Kateřina Pavlíková.

Koronavirová krize v Česku naplno vypukla loni v březnu. Meziroční 90procentní pokles v prvním čtvrtletí je tak z velké částí ještě v porovnání s předkrizovým stavem. Krize výrazně proměnila i vytížení jednotlivých destinací. Zatímco loni cestující z Prahy nejčastěji mířili do Londýna nebo Moskvy, nyní byla nejoblíbenější destinací Dubaj. Následoval Amsterdam a egyptská Hurgada. Letiště během letošního čtvrtletí odbavilo celkem 6943 letů.

V následujících týdnech by se situace měla postupně mírně zlepšovat, někteří dopravci plánují obnovení spojů.

V současnosti na letišti fungují pravidelné linky asi 20 dopravců do více než 30 destinací. Jsou mezi nimi spoje do důležitých evropských měst jako Amsterdam, Paříž nebo Frankfurt, které fungují jako klíčové přestupní body. K dispozici jsou také přímé lety například do Egypta, na Kanárské ostrovy nebo do španělské Malagy, na Madeiru či Lisabonu. Z dálkových linek pokračují lety do Dubaje nebo Dauhá. Od dubna je také v letovém řádu nově až šest spojů týdne od Turkish Airlines do Istanbulu. Zcela novou linku do Bukurešti pak plánuje spustit Blue Air, další novinkou bude také od května linka AnadoluJet do Antalyie.

V následujících týdnech a měsících letiště očekává postupné obnovování spojů do dalších letních destinací, mimo jiné například do Chorvatska, Řecka nebo na Maltu. "S leteckými společnostmi jsme v kontaktu a další linky po Evropě by se mohly obnovit v závislosti na vývoji situace. Pokud se začnou některé podmínky uvolňovat a zjednodušovat, aerolinky reagují na zvýšenou poptávku velmi rychle," vysvětlila Pavlíková. Klíčová je pro dopravce především poptávka cestujících. Letiště je podle mluvčí na posilování provozu připraveno.

Útlum letecké dopravy se projevil i letovém provozu v tuzemské vzdušném prostoru. V prvním čtvrtletí letošního roku zaznamenali letoví dispečeři na českém nebi 44 120 letů, což je o 74 procent méně než při předkrizovém vývoji v roce 2019.

Pandemie omezovala letectví po většinu loňského roku. Pražské letiště Václava Havla tak loni odbavilo 3,66 milionu cestujících, což byl meziroční propad o 79 procent. Zároveň to byl nejnižší počet cestujících za posledních 25 let.