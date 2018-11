Jízdenky na vánoční přesuny z Prahy jsou už téměř vyprodané. Spěchejte, radí dopravci

Předvánoční období patří v dálkové dopravě tradičně k nejsilnější sezoně - lidé míří zejména z Prahy za blízkými do zbytku republiky. Dopravci doporučují, aby si lidé jízdenku koupili co nejdříve, ideálně už teď. Některé spoje jsou totiž už plně obsazené, nebo v nich zbývají poslední volná místa. Cestující, kteří koupí jízdenku dříve, také výrazně ušetří.

"Aktuálně jsou již pro cesty před Vánocemi vyprodaná místa v lůžkových a lehátkových vagonech ve vlaku EuroNight Slovakia Praha - Košice - Humenné. Podobná je situace u vlaků SC Pendolino Košičan Praha - Košice, které jsou už také prakticky vyprodané," uvedl pro Aktuálně.cz mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Ostatní vlaky jsou podle něj obsazeny v průměru z 10 procent. Nejexponovanější jsou vlaky z Prahy na severní Moravu, a to konkrétně v pátek 21. prosince.

Dřívější nákup jízdenky doporučuje národní dopravce i kvůli nižší ceně. "Mimořádně levné jízdenky pro některé spoje jsou nabízeny v přesně daném množství," dodal Šťáhlavský. Po vyprodání levných jízdenek si cestující musí koupit dražší obyčejné jízdné.

České dráhy také tradičně vypraví posilové vozy. Ty nasadí zejména na trasy mezi Prahou a Moravou, Českými Budějovicemi nebo Plzní. Cestující v nich však musí počítat s nižším komfortem, posilové vozy totiž často nemají například wi-fi připojení nebo zásuvky pro dobíjení elektroniky. Kromě posilových vozů vypraví na severní Moravu i speciální pendolino, které pojede 20. a 21. prosince odpoledne.

RegioJet vypraví patnáctivozové vlaky

Zvýšit kapacitu vlaků z Prahy na Moravu plánuje i soukromý RegioJet. "Jen v posledním týdnu před Vánocemi posílíme kapacitu o dodatečných až 10 tisíc míst s tím, že posilové vozy dáváme do prodeje i několik hodin před odjezdem tak, aby i ti cestující, kteří přijdou na poslední chvíli, měli možnost zakoupení jízdenky," uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Některé vlaky budou mít 15 vozů, které nabídnou až 700 míst k sezení.

RegioJet podle mluvčího nezvyšuje ceny s rostoucí obsazeností. Brzký nákup jízdenek ale doporučuje proto, že některé spoje mohou být i přes posily vyprodané.

Podle Ondrůje je nutné počítat s vysokou obsazeností spojů také u autobusů - i zde bude RegioJet dávat do prodeje posilové spoje.

Leo Express vlaky neposílí. Arriva má v plánu spojit tři své jednotky

Nejmenší dopravce na trati mezi Prahou a Ostravou Leo Express své vlaky posilovat neplánuje. Na rozdíl od RegioJetu nebo Českých drah totiž své vlaky provozuje výhradně jednotkami, do kterých další vozy přidat nejdou. Leo Express také používá dynamický tarif. "Čím dříve si lidé jízdenky zakoupí, tím pro ně budou levnější," uvedl tiskový mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

Také další ze soukromých dopravců Arriva plánuje své vlaky posílit. Standardně jezdí do Olomouce, Uherského Hradiště či do slovenské Nitry jen s dvouvozovými motorovými jednotkami. "Největší nápor očekáváme od čtvrtka 27. prosince až do neděle před Štědrým dnem. Podle poptávky po dopravě budeme reagovat a posilovat spoje. Máme v plánu zdvojení a i ztrojení vlaku, takže bychom dosáhli na trase Praha - Nitra kapacity více než 400 míst k sezení," řekl mluvčí Arrivy Roman Herden.

Dopravu posilují i autobusoví dopravci. Například FlixBus plánuje posílit kapacitu některých odpoledních spojů ve směru z Prahy do regionálních měst, a to zejména v pátek před Vánocemi.