Sedačky v autobusech v Praze a okolí dostanou jednotný potah. Vypadá jako rudý ubrus

Od roku 2020 budou mít příměstské autobusy Prahy a Středočeského kraje jednotné čalounění sedaček. Nový design představil na veletrhu Czech Bus organizátor dopravy Ropid.

Potah sedaček bude na příměstských autobusech látkový, na těch ve městě zůstane koženka. Na veletrhu bohužel nebyla k vidění sedačka, kterou budou lidé v příměstských autobusech potkávat. Namísto ní představil Ropid pouze samotný látkový potah.

Autobusy budou mít v základu červené sedačky, vyhrazená sedadla pro invalidy nebo nevidomé budou pro odlišení v modré barvě. Pro městské linky je zvolen koženkový jednobarevný červený, resp. modrý potah.

Město již nyní objednává autobusy, které v rámci nových standardů musí mít jednotný styl čalounění. K vidění v provozu budou nové sedačky již na jaře příštího roku.

"Sedačky jsou výrazný prvek a chceme, aby jejich vzhled v příměstské dopravě byl jednotný," uvedl pro server Zdopravy.cz mluvčí Ropidu Filip Drápal.

Potah vznikl ve spolupráci s organizaci Maappi. Autorem je čtrnáctiletý Matěj Hošek. Nový vzor potahů bude součástí nových standardů kvality pro jednotlivé autobusové dopravce v rámci integrované dopravy Prahy a Středočeského kraje.

Ropid zveřejnil také vizualizaci interiéru autobusu s barevným uspořádáním sedadel.

Rozvoj dopravy má svůj "jízdní řád"

Pražští radní nedávno schválili strategii rozvoje pražské integrované dopravy na roky 2019 až 2029.

V metru mají být do budoucna zkracovány intervaly. Na lince B to má být ze 140 na 120 sekund, na lince C je uvažováno o prodloužení doby, po kterou platí maximální interval dvě minuty, a to z odpolední špičky až do 18:00. Vlaky jsou nyní často přeplněny kvůli končící pracovní době v kancelářských komplexech na Pankráci a Budějovické. V případě trasy C se uvažuje o zkrácení intervalu ze 115 na 105 sekund.

Praha společně s dopravním podnikem chystá stavbu nové linky metra D z Pankráce do Písnice. V příštím roce začne geologický průzkum. Na linku je vydáno územní rozhodnutí, které ale napadli u soudu dva vlastníci pozemků. Pokud by jej soud zrušil, Praha a DPP by musely začít přípravu stavby od začátku.

V rámci autobusů MHD by se měl plošně od 9:30 do 14:00 zkrátit interval z 15 na 12 minut. Důvodem je zatraktivnit jízdu autobusy MHD, neboť v tuto dobu roste počet aut. Dokument rovněž navrhuje zjednodušit jízdní řády, které by se dělily na pracovní dny a víkendy. Nedělní řády by nahradily ty sobotní. Toto opatření je navrženo ke zvážení jako výhledové.