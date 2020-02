Mapa: Železnice bude jedno velké staveniště. Podívejte se, kde se jízda brzy zrychlí

Vysoká cena stavebních firem jako strašák

Železničáři dostanou na opravy tratí letos více, než byl původní plán. Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury schválil navýšení rozpočtu Správy železnic minulý týden. „Rozpočet naší organizace se podařilo navýšit díky jasně deklarované podpoře vlády, která si uvědomuje, že železniční doprava plní strategickou roli v rámci celé České republiky,“ okomentoval navýšení rozpočtu generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Správa železnic ovšem už letos zrušila z důvodů příliš vysoké ceny, kterou požadovaly stavební firmy, dvě zakázky. Server Zdopravy.cz jako první upozornil na zrušení tendru na úpravu nástupišť v Roztokách u Prahy. Správa železnic pro stejný důvod zrušila i zakázku na rekonstrukci mostů na trati z Loun do Libochovic. Stát chce tendr vypsat znovu, doufá, že se na druhý pokus podaří vysoutěžit lepší cenu.

Rok 2020 na české železnici v číslech

0 na železnici bude dražších než 30 milionů korun 0 tratí se zrekonstruuje 0 začnou železničáři modernizovat 0 nádražních budov projde rekonstrukcí

0 se letos dovybaví závorami 0 bude maximální rychlost na plánovaných vysokorychlostních tratích 0 je aktuální nejvyšší rychlost na české železnici

Správa železnic zároveň připouští, že se může podobný problém opakovat. „Je možné, že k rušení dojde i u dalších zakázek, ale nelze to v tuto chvíli předjímat,“ uvedla pro Aktuálně.cz mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Schválený rozpočet Správy železnic je i přes výše zmíněné jednorázové navýšení fixní. Podle Friebové by tak v případě dalšího zvýšení cen musela organizace vybírat stavby podle priorit. „Některé akce bychom v takovém případě odložili,“ dodala Friebová. Vysoké ceny podle ní zároveň mohou ovlivnit takzvanou ekonomickou efektivitu staveb. Pokud by cena stavby byla příliš vysoká, nevyšla by stavba jako přínosná.

Některé části koridorů čeká druhá modernizace

Největší investice čekají letos hlavní železniční koridory. Ty stát buduje už přes dvacet let a stále nejsou dokončené. Klíčové úseky zbývají modernizovat zejména na trase z Prahy do Českých Budějovic. Některé části hlavních tras už se dokonce budou modernizovat podruhé. Letos chce Správa železnic zahájit například modernizaci trati mezi Poříčany a Kolínem, která byla původně modernizována v roce 1999. Financovat ji má částečně pomocí úvěru z Evropské investiční banky.

Modernizace koridorů mají přinést zejména zvýšení rychlosti. „V řadě případů můžeme konkurovat silniční dopravě, a to včetně automobilů. Na koridorech navíc postupně modernizujeme ucelenější úseky, což už přináší velmi výraznou časovou úsporu. Nejzřetelněji je to poznat při cestování vlakem mezi Prahou a Ostravou, ale i na dalších trasách,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Největší traťové rychlosti

145 až 160 km/h 125 až 140km/h 105 až 120km/h 85 až 100km/h 75 až 80km/h 65 až 70km/h 55 až 60km/h 45 až 50km/h do 40 km/h

Bernhardsthal Retz Gmün d NÖ Summerau Furt h i m W ald Schirnding Selb- Plößberg Ba d Brambach Zwotental Johanngeorgenstadt Cranzahl Ba d Schandau Ebersbach (Sachs) Seifhennersdorf Zawidów Kamienna Góra Międzylesie Głuchołazy Chałupki Zebrzydowice Cieszyn Čadca Lúk y po d Makytou Horn é Srnie V rbovce u k s n e v o l S a n a c i l a k S u o v a r o M d a n č í l o H Kúty Mieroszów Szklarska Poręb a Górna Sebnitz (Sachs) Zittau Gr o schöna u (S) β Zebrzydowice Kralovic eu Rak. Hřivice Rusová Brandý s n . L. Liběchov Hoštka Polepy Jablonné v Podj. Náchod Úvaly V elk é Meziříčí Zastávka u Brna Uničov Štramberk Drahotu še Jablůnka Křimov Návsí Ptení Řikonín Okrouhlice Golčů v Jeníkov Nov é Město n a Moravě Hlinsk ov Č. Chras tu Ch r . Borová u Poličky Hrob Okna Jestřebí Městec Králové Třešť Sedlejov Strunkovice na d V olyňkou Pavlovice Doln í Žandov Holešov Bransouze Kuřim Vlkaneč Blansko Stéblová Praha-Modřany Přibyslav Sázav a u Žď. Ostro v n . Osl. Sklen é na d Osl. Šlapanov Balkov a Lhota Dynín Soběslav Od b Sudoměřice Horní Planá Křemže - V alcha Fren štá t pod Radho štěm Nesovice Boršo v na d Vlt. Příkosice Mirošov Kaznějov Plasy Hranic e n a Mo r . město Skrochovice Nezdenice Třebíč Rakšice Ivančice V altice Mikulov n a Mo r . Vlkov a v o n š i T u Rožná Újez du Chocně Předměřic e n . L. N . Město n . Met. Polic e n . Met. Broumov Čachnov Skuteč Dvů r Král. n . Labem Mostek Horka u St . Paky Rychnov n . K n. Č . Janovice Zbraslavice Rataj e n . S. předm. Týne c n . S. Davle Měchenice P .-Ruzyně S t ředokluky Slaný Kadaň Poláky T eplice lesní brána Dubí Běl á po d Bezdězem Zákupy Vý h Bezděčín Šluknov Řasnice Třemošná u Plzně Kořenov Kolín Přelouč Prachovice Třemošnice Čáslav Světlá na d Sázavou Ledečko Bečváry Bošice Kouřim -Rosic e n . L. T rhový Štěpánov Moravany P ARDUBICE- V elký Osek Pečky Čerčany Benešo vu Prahy Poříčany V eleliby Nymburk -město Mochov Čelákovice Milovice L ys á n. L. Heřmanův Městec Žďárec u Skutče Chrudim- -město Litomyšl Choceň Úst í nad Orlicí Svitavy Česká Třebová Lanškroun Rudoltic ev Č. Třebovic e v Č. Solnice HR . KRÁLOVÉ hl . n. Rokytnice v Orlických horách Letohrad Dobruška Doudleb y n . O. Častolovice Chlumec na d Cidlinou Hněvčeves Smiřice Opočn o pod Orlickým i horami Jaroměř Ostroměř Starkoč Václavice Star á Paka Jičín Libuň T urnov Železný Brod T anvald Harrachov Josefův Důl Smržovka LIBEREC Štíty Dolní Lipka Lichkov PRAHA V ran é na d Vltavou Dobříš Humpolec Havlíčků v Brod Olbramovice Sedlčany Tábor Obrataň Bechyně V eselí na d Lužnicí Nová Bystřice Slavonice Horní Cerekev JIHLAVA Dobronín Polná Kostelec u Jihlavy Česk é V elenice ČESKÉ BUDĚJOVICE Rybník Lipn o nad Vltavou Dívčice Netolice Tý n nad Vltavou Číčenice Protivín V olary Čern ý Kříž Nové Údolí Ražice Putim Písek Strakonice Horažďovice předměstí Blatná Nepomuk Železn á Ruda-Alžbětí n / Bayerisc h Eisenstein Klatovy Janovice na d Úhlavou Domažlice Staňkov Poběžovice Heřmanova Huť Nýřany Nezvěstice Radnice Ejpovice Rokycany PLZEŇ- Pňovany Bezdružice Svojšín Plan á u Mariánskýc h Lázní Mariánské Lázně Bečov na d T eplou Cheb Krásn ý Jez Bochov Protivec T ršnice Lub y u Chebu Hranice v Čechách Sokolov Potůčky Kraslice KARLOV Y V A R Y Dalovice Merklín Chodov Mladotice Blatno u Jesenice Kaštice Kadaňský Rohozec V ilémov u Kadaně Kadaň-Prunéřov V ejprty Chomutov Jirkov Rakovník Krupá Lužná u Rakovníka Kladno Rudn áu Prahy Beroun- -Závodí Březnice Rožmitál po d Třemšínem Lochovice Zdice Zadní Třebaň Hostivice Žatec- -západ Postoloprty Louny Louny předm. Libochovice Most Obrnice Louka u Litvínova Litvínov Moldava v Krušných horách Bílina Řetenice Úpořiny Oldřicho vu Duchcov a ÚST Í N . L.- -hl . n. -západ -Střekov Lovosice Čížkovice Straškov V elvary Podle šín V raňany Luže c n. V . V . n y p u l a r K . Roudnice n . L. Děčín- -hl . n. -východ -Prost ř . Žleb Žďá r nad Sázavou Křižanov T išnov Studenec Okříšky Oslavany Moravské Budějovice Jemnice Znojmo Šatov Hrušovany na d Jevišovkou-Šanov Hevlín Břeclav Lednice Šakvice Hustopeče u Brna Zaječí Čejč Uhřice u Kyjova Bzenec Rohatec Sudoměřice na d Moravou Hodonín V esel í na d Moravou Kunovice Luhačovice Star é Město u Uh . Hradiště Újezdec u Luhačovic Moravsk ý Písek Bylnice Horní Lideč V izovice Otrokovice Zborovice Hulín Kroměříž Nezamyslice Přerov Prostějo v hl . n. Kojetín T ovačov BRNO Skalice na d Svitavou Chornice Kostele c n a Hané Senice n a Hané Červenka Mladeč Litove l p ředm . OLOMOUC hl . n. ZLÍN střed Šumperk Bludov Zábřeh n a Mo r . Kout y na d Desnou Petro v na d Des. Sobotín Hanušovice Star é Město po d Sněžníkem V elk á Kraš V idnava Javorník v e Slezsku Mikulovice Zlat é Hory Lipová Lázně Třemešná v e Slezsku Osoblaha Krnov Milotice na d Opavou V rbn o pod Pradědem V alšov Rýmařov Malá Morávka Bruntál Svobodné Heřmanice Opava d o h c ý v Hradec na d Moravicí Hlučín Chuchelná Kravaře v e Sl. Budišov na d Budišovkou Bílovec Suchdo l na d Odrou Hranice n a Moravě V alašské Meziříčí Rožnov po d Radhoštěm V elké Karlovice Ostravice Vsetín Frýdlant na d Ostravicí V eřovice Nový Jičín město Frýdek-Místek Český Těšín OSTR AV A- -hl . n. -Svinov -Kunčice Bohumín Dětmarovice Petrovic eu K. Křinec Kopidlno Dolní Bousov Ml . Boleslav hl . n. Všetaty Neratovice Česk á Líp a hl . n. Bako v na d Jiz. Mělník Benešov n . Pl. Jedlová Kam. Šenov Česká Kamenice ě t š i n b y R Jiříkov Krásn á Lípa Panský Mikulá šovice dolní nádr . Dolní Poustevna Doln í Žleb Raspenava Bíl ý Potok po d Smrkem Jindřichovice po d Smrkem Frýdlant v Čechách V išňová Rokytnice na d Jizerou Martinic ev K r . Kunčice na d Lab. V rchlabí Svobod a n . Ú. T rutnov- -hl . n. -střed- -Poříčí Královec Žacléř Otovice zastávka Meziměstí Vlársk ý průsmyk F r . Lázně Mos t nov é nád r . V arnsdorf Kralup y n. V . předm. Týniště na d Orl. Borohrádek - hl . n. Střelice Nové . L u o l d e S Lanžhot V elk á na d V eličkou Mosty u Jablunkova Hráde k nad Nisou Opatovic e n . L.- Pohřebačka Od b Plačice Domažlice- odbočn á výh . 401 Holubice Blažovice v o k í n z i Ž h ý V V . Žernoseky Žalhostice Od b V rbka Odb Bažantnice -hl . n. hl . n. í t s ě m d e ř P í n ž i J - Odb Zálu čí Od b Kamensko Od b Obora Od b Skochovice Boř í les Prosenice Výh Dluhonice Vý h Polank a na d Odrou Třebušice Od b Č . Zlatníky k í n b y R í n l o D b d O Výh Nemanice Od b Moravic e Srn í u Č . Lípy - V elichov -výh. č . 6 Od b Jeneček- Horn í Dvořiště Rumburk Vsetín -Bečva Hanušovice - Morava Staňkov - V ránov K . V ary -S edlec Aš V ojtanov J . Hradec -Kanclov J . Hradec -Skrýchov Jindřichův Hradec V ran é na d Vltavou Kutn á Hor a hl . n. Bor -výh . č . 5 Č.Budějovice- odbočn á výh . 502 Moravské Bránice Ledečko St . 1 Kolín -Hradišťko prům . zón a TPCA Nov á Role Zlonice Mošno v , Ostrava Airport Sedlnice Fulnek Studénka Hrušovany u Brna Židlochovice Mimo ň star é nád r . Mimoň Kolešovice Jindřichov v e Sl. Česk á Kubice Oslavice V . Meziříčí star é nád r . Bludov -Chrome č Bludov -Sudkov Březnice- odbočn á výh . 101 Petrovic eu K.- Karvin á město Zruč na d Sázavou T eplice na d Metují

Největší dokončenou akcí v posledních letech byla přeložka tratě Ejpovice–Plzeň s novým, více než čtyřkilometrovým tunelem. Zvýšení maximální rychlosti zde umožnilo zkrátit jízdní dobu rychlíků z Rokycan do Plzně z 19 na 11 minut.

Správa železnic má letos v plánu 75 projektů, které jsou dražší než 30 milionů korun. Cestující se letos budou moci svézt po 49 kilometrech rekonstruovaných tratí, dalších 106 kilometrů začnou železničáři v tomto roce modernizovat.

Plánované vysokorychlostní tratě

Omlazovací kúrou mají projít také nádražní budovy. Po opravách zejména menších nádražních budov dostanou nový kabát i větší stanice. Stavbaři letos zahájí opravu výpravních budov například v Českých Budějovicích, Plzni či Berouně. Ve všech těchto stanicích už železničáři dříve modernizovali nástupiště.

Přípravy vysokorychlostních tratí pokročily

V tomto roce má podle plánů Správy železnic pokročit i příprava vysokorychlostních tratí pro rychlost až 320 kilometrů za hodinu. Železničáři chtějí letos dokončit takzvanou studii proveditelnosti trati z Prahy do Brna a Ostravy.

Strategie přípravy rychlých spojení

Konkrétní obrysy začínají nabírat i první úseky rychlotratí, které povedou z Prahy do Poříčan, z Přerova do Ostravy a z Modřic u Brna do Vranovic. Správa železnic postupně vyhlašuje soutěže na zpracování podkladů pro územní rozhodnutí. Se stavbou těchto úseků se má podle plánu začít za pět let. V roce 2030 chtějí železničáři rozestavět celou trasu z Prahy do Brna.

S přípravou českých rychlotratí pomohou Francouzi, kteří mají se stavbou vysokorychlostní železnice bohaté zkušenosti.

