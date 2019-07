I metru už půjde jízdenku zaplatit kartou. Terminály nahrazují validátory opencard

Pražský dopravní podnik začal do stanic metra instalovat terminály pro nákup jízdenek kartou. Budou ve vestibulech stanic na stojanech místo validátorů opencard. Instalace 77 terminálů potrvá do konce letošních prázdnin.

Terminály fungují stejně jako ty, které jsou od letošního jara ve všech tramvajích. Podle dopravního podniku si v nich od 26. dubna do konce června lidé koupili 433 300 jízdenek za 13,1 milionu korun.

Cestujícím se v terminálech nabízí jízdenky na 30 či 90 minut nebo na 24 hodin, a to jak v plné, tak zlevněné verzi.

Dnes jsme začali do vestibulů stanic metra instalovat bezkontaktní terminály na nákup jízdenek. Fungují na stejném principu jako terminály, kterými jsou osazeny všechny tramvaje v Praze. Umožní ale také navíc kontrolu platnosti časových kupónů. https://t.co/9oukTEEv1j pic.twitter.com/lPaObLWiZX — Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (@DPPOficialni) July 30, 2019

Do konce prázdnin budou postupně rozmístěné ve všech stanicích metra kromě Bořislavky, Petřin a Nemocnice Motol, kde byly validátory opencard součástí nástěnné mozaiky. "Během testovacího provozu do konce ledna 2020 doplní DPP bezkontaktní terminály i do zmiňovaných třech stanic metra A," uvedla Hana Pohanová z tiskového oddělení dopravního podniku.

Oproti terminálům, které jsou v tramvajích, si na těch v metru budou moci cestující zkontrolovat také platnost zakoupených časových kuponů nahraných na lítačce. K tomu bude sloužit na obrazovce ikona ověření časového kuponu.

Přístroj funguje tak, že jakmile si cestující vybere typ jízdenky, přiloží k němu kartu a vyjede mu jízdenka. Ta již obsahuje údaje o platnosti a dále se neoznačuje.

V budoucnu se přístroje rozšíří také do autobusů. "Do konce září vypíšeme výběrové řízení na dodavatele bezkontaktních terminálů do všech autobusů DPP. Osadit je plánujeme v průběhu příštího roku," uvedl generální ředitel DPP Petr Witowski.

Kromě bezkontaktních terminálů lze v některých stanicích metra a automatech zakoupit neoznačené jízdenky platební kartou, a to jak kontaktně, tak i bezkontaktně. "DPP postupně rozšiřuje také síť těchto automatů a plánuje jimi vybavit každou stanici metra do konce příštího roku," uvedla Řehková.