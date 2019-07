MHD v Ostravě: Jízdenky se platí kartou, pořádek musí hlídat asistenti přepravy

Počet plateb bankovní kartou za jízdné v ostravské městské hromadné dopravě stále roste, za tři roky stoupl pětinásobně. V letošním prvním pololetí Dopravní podnik Ostrava (DPO) inkasoval prostřednictvím platebních karet ve vozech MHD více než 40 milionů korun, což oproti předchozímu pololetí představovalo navýšení zhruba o 13 milionů korun. V pátek to řekl předseda představenstva a generální ředitel DPO Daniel Morys.

"Popularita placení kartou stále roste. To nám naznačuje také to, že náš cíl udělat ostravskou městskou hromadnou dopravu bez papíru je tou správnou cestou," řekl Morys.

Podnik tento měsíc zaznamenal nový rekord: v pátek 19. července, když se konal festival Colours of Ostrava, zaplatilo jízdné ve vozech ostravské MHD kartou téměř 30 tisíc lidí.

Morys řekl, že podnik pracuje na zjednodušení tarifního systému i elektronického odbavení. "Chceme sjednocovat dokonce i e-shopy, na kterých si můžou lidé nabíjet dlouhodobé kupony na své karty, ať už bankovní kartu nebo ODISku (čipová karta dopravního podniku)," řekl Morys.

Cestující mohou ve vozech ostravské MHD platit za jízdné bezkontaktní bankovní kartou od léta 2016. Počet takto zaplacených jízdenek převýšil počet papírových poprvé v listopadu 2018 a od té doby se poměr elektronických vůči papírovým jízdenkám stále zvyšuje. V lednu dopravní podnik oznámil, že počátkem příštího roku papírové jízdenky zruší úplně.

Už nyní používání papírových jízdenek postupně omezuje. Ubylo například automatů, kde se dají koupit, ve vozidlech MHD je také jen jediný přístroj, kde se tyto jízdenky dají označit.

Papírové jízdenky přitom stále používá okolo 40 procent cestujících, kteří si kupují krátkodobé jízdenky. V červnu jich bylo 44 procent. Papírové jízdenky chce podnik nahradit kreditními, které ale budou nabité pravděpodobně minimálně na pět jízd a budou stát 100 korun. Půlhodinová papírová jízdenka stojí 20 korun.

Ostravská městská hromadná doprava je podle ředitele stále bezpečnější. "Je to díky projektu asistentů přepravy, díky nasazování kamer, díky tomu, že stále více pracujeme s daty, víme, kde jsou riziková místa, kde jsou rizikové časy," řekl Morys. Násilných incidentů podle něj stále ubývá i díky koordinaci spolupráce podniku s městskou i státní policii.

Do vozů MHD podnik postupně zavádí kamery a kamerový systém chce do budoucna ještě zdokonalit. "Půjdeme cestou kamerového systému, který bude možné analyzovat online způsobem. To znamená, ve spolupráci s policií budeme schopni ihned dynamicky sdílet obrazové záznamy o situacích, které, řeknu, nejsou úplně pozitivní, ale ta rychlost znamená taky, že poroste úspěšnost dopadení agresorů," řekl Morys.

DPO loni přepravil téměř 98 milionů cestujících, což bylo nejvíce za posledních sedm let. Ve srovnání s rokem 2017 činil nárůst zhruba sedm procent.