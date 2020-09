Dostavba D3 jako politikum: ODS píše petici proti Babišovi, ten mlží ohledně trasy

Když se premiér Andrej Babiš (ANO) v září sešel se zástupci spolku Alternativa středočeské D3, vysloužil si tím kritiku od předsedy jihočeské ODS Martina Kuby. Babiš tehdy iniciativě slíbil, že se zamyslí nad alternativami, kudy by dálnice místo plánované trasy oblastí Posázaví mohla vést. Podle Kuby ale žádné jiné silniční varianty neexistují, politik volá po co nejrychlejší dostavbě dálnice.

Podle Kuby je alternativa k D3, tedy rozšíření stávající silnice I/3 přes Benešov, technicky nemožná. Jihočeská ODS tak tento měsíc spustila on-line petici za urychlenu dostavbu středočeské části D3 ve schválené trase přes Posázaví. Dosud se pod ni podepsalo přes 2700 lidí.

"Je důležité, aby Jihočeši nemlčeli. Není možné, aby lidé, z nichž většiny se (dostavba) dálnice netýká, blokovali tuto stavbu. Musíme dát najevo, že tady je mlčící většina, která se nemůže nechat řídit tou menšinou, která je výrazně hlasitější a křičí," řekl Kuba.

Dálnice D3, jejíž stavba trvá už více než třicet let, má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, středočeská část by měla měřit 60 kilometrů.

Schválená varianta středočeské části D3 prosazovaná ministerstvem dopravy:

V současnosti je dokončena v trase od Mezna přes Tábor po České Budějovice, okruh jihočeské metropole je momentálně ve výstavbě a slibně se vyvíjejí i povolení pro její dokončení až k hranicím. O samotném napojení na Prahu se to však říci nedá.

Svoji petici má totiž i spolek Alternativa. Této iniciativě vadí, že má D3 vést turisticky atraktivním Posázavím. Dálnice podle nich nevyřeší dopravní problémy regionu a bude sloužit pouze tranzitní dopravě. Doporučují proto spíše zvýšit kapacitu silnice I/3 a vybudovat obchvaty měst.

V září se Babiš po setkání s členy tohoto spolku nechal slyšet, že "má zájem pochopit řešení, které spolek navrhuje" a o jejich argumentech bude přemýšlet. Také předseda spolku Roman Andres uvedl, že Babiš si jejich návrh dostavby dálnice nechal "dopodrobna vysvětlit".

To sice potvrdila i mluvčí vlády Jana Adamcová, která pro on-line deník Aktuálně.cz uvedla, že si Babiš vyslechl názory Alternativy, ale jediné, co k nim sdělil, je, že se s návrhem rád seznámí detailněji.

Zdůraznila však, že premiér Babiš zároveň prohlásil, že trasa je zcela v kompetenci ministra dopravy. Ministr dopravy Karel Havlíček (ANO) přitom podle mluvčí opakovaně zcela jasně uvedl, že jiná varianta než D3 přes Posázaví nepřipadá v úvahu.

Havlíček má podle mluvčí k dispozici ekonomické, ekologické i dopravní analýzy, které potvrzují variantu přes Posázaví jako nejlepší.

Vyjádření Kuby a petici organizovanou ODS pak označila premiérova mluvčí pouze za předvolební zviditelnění. Kuba v krajských volbách, které proběhnou na začátku října, kandiduje na hejtmana Jihočeského kraje.

Havlíček se skutečně opakovaně nechal slyšet, že si stojí za tím, že dálnice D3 ve Středočeském kraji by měla vést přes zmiňovanou oblast. Například na začátku září na svém Facebooku uvedl. "Je zde alternativa, ale ona to není ani alternativa, ale je to spíš hnutí, které se nazývá Alternativa středočeské D3 a ta říká, nedělejte tuto dálnici, pouze zkapacitněte tu stávající silnici I/3. To je právě ta silnice z Mirošovic přes Benešov, Olbramovice, Tábor," řekl ministr.

Spolek Alternativa středočeské D3 protestuje proti trase dálnice už roky a opakovaně uvádí, že jde o předraženou a ekologicky náročnou stavbu. V současné době je v provozu 70 z plánovaných 170 kilometrů D3. Celá dálnice z Prahy k hranicím by podle Babiše měla být hotová do roku 2028.

Jimi prosazovaná trasa vede ve stopě stávající přetížené silnice I/3 a u Mirošovic se napojuje na D1. Doprava z jihu by se tedy desítky kilometrů před Prahou spojila s provozem z Moravy a současný šestipruhový úsek dálnice by musel být ještě více rozšířen.

Shodou okolností vede trasa prosazovaná Alternativou hned kolem dvou míst spojených s premiérem Babišem. Jednak kolem Olbramovic, kde provozuje firma Imoba z Babišova svěřenského fondu známou farmu Čapí hnízdo, dále pak přes středočeské Průhonice, kde premiér Babiš žije.

Obchvat Olbramovic, který se bude brzy stavět bez ohledu na dostavbu D3, budí vášně už nyní. Ministerstvo dopravy v minulosti zrušilo v této oblasti stavební povolení obchvatu. Vyhovělo tehdy více než šedesáti námitkám, mezi kterými figurovala i firma Imoba, která vlastní Čapí hnízdo. Podle ní by hluk z obchvatu rušil hotelové hosty. Předtím ale pozemky pro obchvat prodala státu za osminásobek odhadní ceny. Středočeský kraj, v jehož vedení je hnutí ANO, už dříve jakýkoli politický vliv na řízení o výstavbě obchvatu odmítl.

Video: Obyvatelé Chraštiček a Olbramovic popisují život u silnic I. třídy s provozem několika tisícovek aut každý den