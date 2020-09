Stavba dálnice D11 se urychlí, slibuje Havlíček. Poláky však Česko opět nedostihne

"Hradecká" dálnice D11 patří k nejdéle budovaným silničním stavbám v Česku. Ministr dopravy Karel Havlíček (ANO) nyní na Twitteru uvedl, že jeden z úseků (Hradec Králové - Smiřice) bude dokončen o půl roku dříve, v prosinci 2021. S polskou hranicí se ale D11 spojí nejdříve v roce 2024. Poláci přitom mezitím z druhé strany finišují s rychlostní silnicí S3, jež se má napojit právě na dálnici D11.

Jak pokračuje výstavba D11 z Hradce Králové do Jaroměře. | Video: ŘSD

"D11, Hradec Králové - Smiřice. Jedna z nejdůležitějších dálničních staveb, na kterou čeká celý region. Dobrá zpráva je, že novou dálnici otevřeme o půl roku dříve, v r. 2021. A ve stejnou dobu zprovozníme i navazující úsek do Jaroměře," napsal Havlíček ve středu na svém Twitteru.

O dřívějším dokončení dálničního úseku informovalo už v polovině srpna Ředitelství dálnic a silnic (ŘSD), když uzavřelo dodatek smlouvy se zhotovitelem stavby o zkrácení zprovoznění tohoto úseku do 17. prosince 2021. Původním datem byl červen 2022. Nejpozději 17. prosince příštího roku má být zprovozněn i následující úsek za Jaroměř.

Dálnice od roku 2017 končí v Hradci Králové, ve výstavbě se nachází dva úseky z Hradce Králové do Jaroměře o celkové délce 22,4 kilometru.

Úsek D11 z Jaroměře na státní hranici o délce 40,8 kilometru je rozdělen na úseky Jaroměř - Trutnov a Trutnov - hranice. O něco dříve by měla začít stavba druhého úseku, předpoklad je rok 2024. Dálnice by podle dosavadních plánů ministerstva měla být hotová nejdříve v letech 2026 až 2027, loni v listopadu tehdejší ministr dopravy Vladimír Kremlík (ANO) uváděl jako reálný termín rok 2028.

Navazující část dálnice v Polsku však bude dokončena o několik let dříve, v Trutnově a okolí tak hrozí dopravní komplikace. Dopravní server Zdopravy.cz minulý týden informoval, že na polské straně se již staví a silnice by se měla otevřít už v druhé polovině roku 2023. Na D11 se má napojit u města Lubawka na jihozápadě Polska. Po spojení s rychlostní komunikací S3 by pak řidiči dojeli až k Baltskému moři.

Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové a na státní hranici s Polskem patří k nejdéle budovaným silničním stavbám v ČR. Stát ji začal budovat v roce 1978. Z plánovaných 154 kilometrů se v současné době jezdí zhruba po 91 kilometrech.

