Obchvat Olbramovic podle hejtmanky není v ohrožení, termín se prý posouvat nebude

Plánovaná výstavba obchvatu Olbramovic na Benešovsku není ohrožena a její termín by se neměl posouvat. Na pondělním zasedání krajského zastupitelstva to slíbila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Reagovala tak na dotazy opozičních občanských demokratů, kteří o záležitosti vyvolali jednání. Ministerstvo dopravy k výstavbě obchvatu nedávno zrušilo stavební povolení, kraj má vydat nové rozhodnutí.

ODS v této souvislosti navrhla ustavit koordinátora pro stavbu obchvatů ve Středočeském kraji, zastupitelé to ale odmítli.

Krajský úřad podle ministerstva vydal povolení k ochvatu Olbramovic v rozporu se zákonem, proto bylo v odvolacím řízení zrušeno a věc vrácena k novému projednání. Objevily se obavy, že se tím výstavba oddálí o několik let. To by mělo pro místní lidi nepříjemné následky.

Středem Olbramovic každý den projíždějí desetitisíce aut, obchvat má obci ulevit od tranzitní dopravy. Krajský úřad ale tvrdí, že chce nové rozhodnutí vydat co nejdříve. "Odbor dopravy začal neprodleně v rámci správního řízení konat," uvedl ředitel krajského úřadu Jiří Holub.

Proti původnímu rozhodnutí bylo podáno přes 60 námitek od sedmi subjektů. Podali je společnost provozující autobazar, obyvatelé Olbramovic, město a firma Imoba z holdingu Agrofert, která vlastní farmu Čapí hnízdo.

Kraj, v jehož vedení je hnutí ANO, už dříve odmítl jakýkoli politický vliv na řízení kolem výstavby obchvatu. Rozhodování je podle něj zcela nezávislé na krajské samosprávě, tedy jak na hejtmance, tak na ostatních členech krajské rady.