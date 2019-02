Aerolinky vytáhly do boje s šetřílky, padla první žaloba. Bojí se trendu, říká expert

Německá letecká společnost Lufthansa žaluje pasažéra, který při přestupu na německém letišti nenasedl na navazující let. Díky tomu na letence výrazně ušetřil. Podle zakladatele webu o cestování se ovšem dopravce snaží pouze odradit další zákazníky, kteří by chtěli tímto způsobem uspořit peníze.

Světová média zaujal spor Lufthansy s pasažérem, který při cestě ze Seattlu do Osla po mezipřistání ve Frankfurtu nenasedl na navazující let. Muž místo toho sedl na jiný let, který si koupil, a dostal se tak do Berlína, kam měl zpočátku namířeno.

Díky tomu ho vyšly letenky mnohem levněji, než kdyby z Ameriky mířil do Berlína přímo. Německý letecký dopravce Lufthansa jej nyní žaluje o padesát tisíc korun.

Podle zakladatele webu Cestujlevně.com Davida Eiselta se tím ale aerolinka snaží jen odradit další zájemce o levné cestování. "Jediným důvodem celé kauzy je snaha zastrašit cestující od podobných praktik. Letecké společnosti využívají komplikovanou cenotvorbu, a pokud do toho započteme ještě konkurenční boj v daném regionu, tak vznikají absurdní situace, jako je tato," uvedl Eiselt.

Jako příklad uvádí spojení z Osla přes Frankfurt do San Franciska, které mohou lidé pořídit za zhruba osm tisíc korun. Naproti tomu samotná cesta z Frankfurtu do San Franciska může stát až dvojnásobek.

Podle Eiselta se tak Lufthansa jen snaží prodat dražší letenky. "I nadále platí, že cestujícího nikdo nemůže donutit využít plnou službu. Pokud se rozhodne v letu nepokračovat, nemusí a zbývající letenky nechá propadnout," dodává Eiselt.

Na cestující, kteří nehodlají využít celou trasu, čekají nástrahy

Letecké společnosti sice nemohou donutit nikoho, aby nasedl do letadla, mohou ovšem cestujícím přerušení trasy znepříjemnit. Komplikace tak čekají všechny, kdo cestují s větším zavazadlem v zavazadlovém prostoru. Odbavený kufr totiž zaměstnanci letiště automaticky naloží do dalšího letadla.

"Letecké společnosti si za předčasné vyložení zavazadel v místě přestupu účtují nemalé poplatky i ve výši nižších stovek eur, například KLM si v Amsterdamu řekne o 275 eur. Takto vysoký poplatek stírá případnou úsporu," vysvětluje Eiselt. Cestující případně může přijít o nasbírané míle ve věrnostním programu.

Využít fiktivního letu lze jen na konci cesty

"Spousta lidí žije v omylu, že na let může nastoupit v bodě přestupu. Tedy u letenek ze Stockholmu přes Frankfurt do Ameriky zamýšlí nastoupit ve Frankfurtu. Na letišti ale tvrdě narazí. Pokud nevyužijí kterýkoliv let, tak všechny následující lety jsou automaticky zrušeny," říká Eiselt.

Podobná metoda funguje i u vlakových jízdenek. Například pokud cestující míří z Brna do Úval u Prahy, vyplatí se mu koupit si jízdenku až na vzdálenější pražské hlavní nádraží. Samotná jízdenka z Brna do Úval by přes e-shop Českých drah stála 275 korun, ale jízdenka z Brna do Prahy stojí jen 219 korun. Pokud není jízdenka vázaná na konkrétní vlak, může ji cestující použít v kterémkoliv vlaku po trase.

Problém není ani kvůli přestupu, protože po ujetí sta kilometrů mohou lidé kdykoliv z vlaku vystoupit a znovu nastoupit do jiného. Dopravci takové jízdenky nabízejí kvůli konkurenci.