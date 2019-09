Cestující budou moci na železnici využívat u různých dopravců jednotnou jízdenku

Cestující budou zřejmě moci na železnici využívat jednu jízdenku když využijí vlaky různých dopravců. Umožňuje to systém jednotných jízdenek na dráze, který schválila sněmovna. Příslušnou novelu drážního zákona a dalších souvisejících zákonů musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident. Nyní si cestující musí kupovat v případě přestupů mezi vlaky různých dopravců jízdenek více.

Možnost členských států zavést systém jednotné jízdenky zavádí evropská směrnice. Cenové předpisy pro jednotnou jízdenku bude vydávat ministerstvo financí. Samotný systém jednotné jízdenky bude spravovat ministerstvo dopravy. "Systém bude schopen kooperovat se všemi dopravci a bude otevřen," uvádí vláda.

Ministerstvo dopravy uvádí, že se spuštěním systému se počítá v prosinci příštího roku. Zavedení a pětiletý provoz systému jednotných jízdenek má stát 254 milionů korun a využívat ho budou muset všichni dopravci, kteří jezdí na základě objednávek státu a krajů. Dobrovolně se k němu budou moci připojit dopravci i na tratích, na kterých jezdí na vlastní komerční riziko. Teď to je například na trati mezi Prahou a Ostravou.

"Systém jednotného tarifu spočívá v tom, že dopravci budou muset uznávat cenu danou národním tarifem, zároveň budou moci nabízet i cenu jinou, a to například u jízdenek, které nebudou platit u jiného dopravce. Komerční ceny nebudou omezeny nad rámec cenové regulace," uvedlo ministerstvo dopravy. Veškeré informace najdou cestující na webové stránce Oneticket.cz.

Novela, která zavádí do českého zákona pravidla takzvaného tržního pilíře čtvrtého železničního balíčku EU z let 2013 až 2016, také upravuje povinnosti provozovatele dráhy, které by měly předejít případné diskriminaci a střetu zájmů ze strany provozovatelů dráhy vůči dopravcům.

Sněmovna rovněž přistoupila na návrh Martina Kolovratníka (ANO), který má usnadnit kácení stromů v okolí dráhy. Provozovatel dráhy, hlavně Správa železniční dopravní cesty, bude mít právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy, pokud tak po předchozím upozornění neučinil vlastník dřevin. Stromovím ohrožujícím bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy budou ty stromy, které při svém pádu mohou zasáhnout do průjezdu dráhy.

Návrh kritizoval Český svaz ochránců přírody. Je podle něj postaven obecně a mohl by teoreticky umožnit kácení stromů i velmi vzdálených místech od kolejí, například v sadu nad železniční tratí. Kolovratník tyto obavy odmítl.

Sněmovna také schválila návrh poslankyně KSČM Květy Matušovské, který umožní železniční správě, aby různým dopravcům mohla nařídit, že musí víc vlaků spojit do jednoho. Podmínkou je, že to bude technicky možné. Mělo by se to týkat hlavně vytížených železničních koridorů.

Poslanci podpořili i další Kolovratníkův návrh, aby se Správa železniční dopravní cesty přejmenovala na Správu železnic. Podle poslance je nynější název dlouhý, nesnadno zapamatovatelný a veřejnosti z něj není zřejmá působnost správy. O změně se podle bývalého náměstka ministra dopravy a poslance ANO Milana Ferance debatuje několik let. V příštím roce si náklady na změnu názvu vyžádají pět milionů korun. Ministerstvo dopravy s návrhem souhlasilo.