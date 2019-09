První čínská souprava pro Leo Express už míří po moři do Česka. Čekají ji ostré testy

Elektrická jednotka od čínského výrobce CRRC míří lodí do Česka na testovací okruh ve Velimi. V laboratoři ji pak čeká náročný schvalovací proces. Pokud získá povolení na provoz v Česku, otevřou se tím největšímu výrobci vlaků na světě dveře na celý kontinent.

Společnost Leo Express v úterý odpoledne oznámí jméno svého nového vlaku od čínského výrobce CRRC. Spolu s tím prozradí i přesný termín, kdy se jednotky začnou ve Velimi testovat. Podle serveru Zdopravy.cz má jednotka dorazit ještě v září. Na novém vlaku se podílí i čeští výrobci, kteří dodají asi pětinu komponentů. Po evropských železnicích v současnosti zatím jezdí jen několik málo vlaků s čínským výrobním štítkem, o velkou premiéru tedy půjde i pro Číňany.

Nové vlaky chce firma použít pro dálkové spoje. "Chceme posílit provoz na našich komerčních linkách. Zvažujeme trasu do Bratislavy přes Staré Město, kde už jsme zavedení a cestující nás tam znají. Další možné trasy jsou do Plzně či Polska," uvedl ředitel Leo Expressu pro Česko a Slovensko Jakub Svoboda.

Číňané mohou dodat až 33 souprav

Dopravce podle něj zvažuje možnost, že by jednotky nasadil do provozu už od poloviny příštího roku. "Vše bude ale záležet na tom, jak bude probíhat schvalovací proces," říká Svoboda.

Leo Express má od čínského výrobce CRRC závazně objednány tři soupravy. Na dalších 30 má pak opci. Cenu nových jednotek firma nezveřejnila. Podle dřívějších informací by cena celého kontraktu mohla být okolo pěti miliard korun.

Oproti současným pěti jednotkám Leo Expressu od švýcarského výrobce Stadler budou nové vlaky výrazně delší. Dopravce tak bude moci na spojích, na které nasadí čínskou soupravu, nabídnout cestujícím více místa i větší kuchyňky, které umožní nabídnout více druhů občerstvení.

Vlak míří na testy do Velimi. Povolení je pak na Drážním úřadu

Soupravy čekají náročné zkoušky na železničním okruhu ve Velimi. Proces testování vlaku před časem redakci Aktuálně.cz popsal šéf Výzkumného ústavu železničního (VÚŽ) Martin Bělčík. "My řekneme, zda výrobek odpovídá, nebo neodpovídá evropským standardům. Zelenou mu pak dá až Drážní úřad," uvedl.

Ještě než kontroloři vlak pustí na samotný okruh, provedou technici zkoušky zejména podvozku. Část těchto testů navíc mohou udělat ještě dříve, než vlak dorazí do Česka. Proces pak přejde na uzavřený testovací okruh. Drážní úřad až poté rozhodne o možnosti zkušebního provozu na běžných tratích, nejprve bez cestujících, až pak s nimi. "Snaha je absolutně eliminovat riziko," uvedl Bělčík. Jakýkoliv problém během provozu musí dopravce hlásit.

Pokud vlak dostane povolení od českých úřadů, stále to automaticky neznamená, že může do celé Evropské unie. Vedle evropských norem si každý stát může navíc určovat další požadavky na železniční vozidla. Získat povolení v jiné evropské zemi by ale neměl být velký problém.

"Pokud má někdo zaregistrováno v členské zemi EU, tak je vysoká míra pravděpodobnosti, že proces registrace v jiné evropské zemi bude rychlý," řekl Bělčík.

Výzkumný ústav železniční patří pod skupinu České dráhy, na dopravci ale funguje nezávisle. Pro celou skupinu je VÚŽ tradičně velkým zdrojem příjmů. Vlaky zde totiž testují železniční dopravci z celé Evropy.