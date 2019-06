Systém důchodů je v Česku neudržitelný, varuje EU. Vládní plány problém jen zhoršují

Evropská komise opět varuje Česko, že výdaje na výplatu penzí budou v příštích letech zatěžovat rozpočet stále výrazněji. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) nyní přichází s plánem, jak se v budoucnu vyrovnat se stárnutím obyvatel. Navrhovaná opatření by však v příštích letech stála desítky miliard korun.

Soubor doporučení představila Evropská komise ve středu. Materiál posílá každý rok jednotlivým členským zemím Evropské unie, které by návrhy měly vzít v úvahu při sestavování rozpočtu na následující rok.

Doporučení zlepšit dlouhodobou udržitelnost penzijního systému poslala Evropská komise do Česka i loni, za rok však podle ní nedošlo k žádnému pokroku. V tuzemsku se prý výdaje spojené se stárnutím obyvatel do roku 2070 zvýší o 4,7 procentního bodu, což je pátý nejvyšší nárůst v EU.

Udržitelnost veřejných financí podle Evropské komise ještě zhorší některé návrhy z nedávné doby, jako třeba zastropování důchodového věku na 65 let, které před dvěma lety prosadila vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) nebo výraznější valorizace penzí či přidání tisícovky měsíčně seniorům nad 85 let.

Vláda navíc v dubnu schválila, že si důchodci od příštího roku přilepší zhruba o 900 korun. Průměrný starobní důchod tak vzroste na 14 200 korun měsíčně. Navýšení penzí vyjde v příštím roce celkem na 33 miliard.

Před několika dny pak ministerstvo práce a sociálních věcí představilo strategii přípravy na stárnutí populace, v které navrhuje například dřívější odchod do důchodu u některých náročných profesí nebo snížení rozdílu mezi důchody mužů a žen. Rozpočet to v příštích letech bude stát desítky miliard korun navíc.

"Za patnáct let bude každý čtvrtý obyvatel Česka starší 65 let, přibližně za třicet let to bude každý třetí Čech," tvrdí úředníci ministerstva ve materiálu, který na konci května poslali k připomínkám. Materiál proto počítá také s postupným zvyšováním starobních důchodů na 40 procent průměrné mzdy. Obce by zase díky dotacím mohly získat každý rok tři miliardy korun na výstavbu bezbariérových bytů.

Strategie však příliš neřeší, kde stát na jednotlivé návrhy najde peníze. Mluvčí ministerstva práce Andrea Vašáková říká, že část opatření je už dnes placena z rozpočtů jednotlivých ministerstev. "Financování dalších zásadních opatření je řešeno v rámci mezirezortní spolupráce a jejich finanční dopady budou záviset i na konkrétních legislativních návrzích," dodává Vašáková.

EK: Investujte do dobíjecích stanic a do dálnic

Podle návrhu doporučení Evropské komise by Česko mělo více investovat také do budování sítě dobíjecích stanic pro vozy na elektrický pohon nebo do výstavby dálnic. "Investice do dopravy v procentuálním vyjádření k HDP se mezi lety 2010 a 2015 snížily o 12 procent, čímž se dostaly pod průměr EU," upozorňuje komise v aktuální analýze stavu tuzemské ekonomiky.

Více peněz by mělo zamířit také do vzdělávání či na podporu rekvalifikace pracovní síly, která bude ohrožena zvyšující se automatizací výroby. Na českém trhu práce by vláda měla vytvořit také lepší podmínky pro pracující matky s dětmi. Evropská komise například navrhuje zlepšit dostupnost péče o předškolní děti či zvýšit nabídku flexibilních úvazků. Tuzemským firmám podle odhadů chybí až půl milionu zaměstnanců, bez práce je naopak nejméně lidí za více než dvacet let.

Další evropská doporučení se týkají například udržitelnosti rozpočtových výdajů na zdravotní péči. Česko by mělo nadále snižovat administrativní zátěž podnikatelů nebo míru korupce.