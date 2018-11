S výší důchodu můžete chytře kouzlit. Stačí nastoupit až v novém roce a počítat dny

Datum přiznání starobního důchodu hraje docela zásadní roli v jeho výši. Někdy pár dní strpení přinese peníze navíc. Co se vyplatí si pohlídat?

Vypočítat výši starobního důchodu není vůbec jednoduché. Každý žadatel to má trochu jinak - záleží na délce pojištění od ukončení povinné školní docházky, výši příjmů od roku 1986, ale i na náhradních dobách pojištění, například studiu nebo době evidence u úřadu práce. Některé z údajů, ze kterých Česká správa sociálního zabezpečení penzi vypočítá, už neovlivníte. Co ovlivníte, je datum přiznání penze, na kterém ovšem dost záleží.

1. Prosinec nebo leden?

Datum přiznání takzvaného řádného starobního důchodu si volí každý žadatel sám. A pro ty, kteří se chystají do penze právě teď, máme radu. Nespěchejte, promyslete to. V žádosti o důchod si zvolíte datum jeho přiznání. Podáte-li si žádost v prosinci, můžete si zvolit přiznání důchodu v lednu 2019. A naopak, pokud si podáte žádost začátkem příštího roku, můžete si určit datum přiznání na prosinec 2018. Leden je však výhodnější.

"U lidí, kteří pracovali bez výraznějších mezer v důchodovém pojištění a mají vyšší příjmy z výdělečné činnosti, lze s ohledem na výpočtové parametry stanovené pro rok 2019 předpokládat, že by pro ně mohl být výhodnější výpočet důchodu přiznaného v roce 2019," říká tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová. A vysvětluje proč.

Bude-li datum přiznání starobního důchodu spadat do roku 2018, bude tedy přiznán v prosinci, nebude do osobního vyměřovacího základu pro výpočet důchodu zahrnut výdělek za tento rok. Důchod bude od ledna valorizován, tedy jeho procentní výměra se zvýší o 3,4 %, základní výměra o 570 Kč (z nynějších 2 700 na 3 270 Kč).

Pokud ovšem bude důchod přiznán až v následujícím roce, třeba už v lednu, bude do výpočtu zahrnut ještě výdělek za rok 2018. Důchodce sice v tomto případě přijde o valorizaci, ale procentní výměra důchodu bude vypočítána už podle parametrů stanovených pro rok 2019. Základní výměra bude 3 270 Kč.

O kolik korun si lednový penzista polepší, se nedá přesně vypočítat, je to individuální, ale lze říci, že o desítky korun měsíčně. Výhoda lednového přiznání důchodu ale podle Jany Buraňové nebude až tak platit u lidí, kteří jsou delší dobu v evidenci úřadu práce, pečovali několik let o blízkou osobu nebo podnikali a jako OSVČ si platili delší dobu minimální pojistné.

2. Čekejte na 360 dní

Je rozdíl, zda jste při výpočtu státního důchodu získali například 41 let pojištění a 290 dní nebo 42 let a 10 dní. Protože v prvním případě se započítává 41 let a ve druhém 42 let. "Pokles důchodu pak v takovém případě činí cca 2 % u průměrné mzdy," vypočítává David Kučera ze společnosti Partners.

Celková doba zaměstnání (pojištění) se pro výpočet důchodu zaokrouhluje na celé roky dolů. Každopádně se tak vyplatí počkat do získání celého roku. "Chybí-li do získání dalšího celého roku pojištění pouze několik dnů, lze na žádost klienta datum přiznání důchodu posunout, aby mohl být započten další rok pojištění," říká Jana Buraňová.

Upozorňuje ale zároveň, že posunout termín lze pouze za předpokladu, že se jedná o fakticky odpracované dny a jde o dobu kratší než 90 dnů. Tuto možnost lze využít, i když už žadatel obdržel rozhodnutí o přiznání důchodu. Do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí může písemně požádat ČSSZ o posunutí data přiznání starobního důchodu.

3. Za každých 90 dní procenta navíc

I když jste už dosáhli důchodového věku a máte potřebnou dobu pojištění, neznamená to, že do penze musíte jít. Můžete nadále pracovat, protože v řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení týkající se výdělku či druhu činnosti. Zaměstnavatel vás kvůli důchodovému věku rozhodně nemůže vyhodit.

A za každých skutečně odpracovaných 90 dní navíc se vám důchod zvýší o 1,5 % (počítá se z takzvaného výpočtového základu). "Někdy může být výhodnější pobírat současně důchod a mzdu, což je z krátkodobého pohledu možné. Naopak z delší perspektivy je ale výhodnější pracovat na zvyšování procent," říká David Kučera.

Pokud už důchod pobíráte a k tomu pracujete (z výdělku odvádíte pojistné na důchodové pojištění) můžete navíc za každých dalších 360 odpracovaných dnů požádat o zvýšení svého starobního důchodu.

Byznys s výpočtem

Z finančně nejvýhodnějšího data odchodu do důchodu se stal i byznys. Na internetu lze najít celou řadu lidí, kteří nabízejí za úplatu přesný výpočet. Jejich ceny se pohybují v řadech tisíců korun.

"Lidé by se neměli spoléhat na informace a rady z druhé ruky. Mohou být matoucí, zavádějící, či dokonce nesprávné. Správné a aktuální informace poskytují klientům zdarma pracovníci na okresních správách sociálního zabezpečení, v klientském centru pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo na bezplatné telefonní informační lince 800 050 248. Poradí i s vhodným datem přiznání důchodu, případné možnosti posunutí data přiznání," říká mluvčí Buraňová.

Důležitý je osobní list

Základním podkladem, jehož prostřednictvím si lidé nejen předdůchodového věku snadno zkontrolují údaje důležité pro jejich budoucí důchod, je informativní osobní list důchodového pojištění. ČSSZ jej vyhotovuje zdarma každému, kdo o něj požádá. Vždy jednou ročně. V něm je možné zjistit dobu pojištění od jednotlivých zaměstnavatelů.

Pro zjištění důchodového věku a pro orientační výpočet starobního důchodu slouží "důchodová kalkulačka", která je dostupná na webových stránkách ČSSZ - www.cssz.cz, a to v sekci Důchodové pojištění. Kalkulačka slouží k orientační představě o výši důchodu a je určena především těm, kteří jsou v období před dosažením důchodového věku či uvažují o odchodu do důchodu v horizontu nejvýše 5 let.

Orientační výši důchodu si můžete spočítat i online na ePortálu ČSSZ. Musíte se ale přihlásit. Buď přes datovou schránku, nebo prostřednictvím tzv. eObčanky či aktivací uživatelského účtu.