Po alkoholu se tloustne. Lihoviny budou muset mít nově na obale údaje o kaloriích

Evropští výrobci lihovin budou uvádět na etiketách ke svým nápojům také údaje o kaloriích a přísadách. Vyzvala je k tomu EU, podle svých slov však chtějí sami "podpořili snahy o zdravější životní styl." V EU je povinné uvádět tyto informace u potravin a nápojů, alkoholické nápoje však mají výjimku a tyto údaje zveřejňovat nemusejí. Informovala o tom agentura Reuters.

Evropská komise (EK) vyzvala výrobce alkoholických nápojů, aby přišli s vlastním plánem na zveřejňování těchto údajů kvůli obecnému zájmu o zdravější stravovací návyky.

Evropská organizace spotřebitelů BEUC uvádí, že Evropu ohrožuje obezita a že informace o obsahu kalorií v alkoholu jsou nutností.

Loni v březnu přišli výrobci lihovin s návrhem, že poskytnou více informací o energetickém obsahu a přísadách. Kritici ale v té době upozorňovali, že většina těchto informací byla dostupná pouze na internetu a že nedá se očekávat, že by k nim všichni spotřebitelé měli přístup. Dnešní iniciativa jde dál.

Obchodní organizace SpiritsEUROPE, která zastupuje národní a nadnárodní svazy výrobců lihovin, oznámila, že podepsala memorandum o porozumění, ve kterém se toto odvětví zavazuje poskytnout energetické informace na etiketě, spolu s úplným seznamem přísad, a detailní informace o konkrétním produktu na internetu. Nezávazná dohoda se netýká vína ani piva.

Memorandum podepsalo 31 národních organizací a šest výrobců lihovin. Těmi jsou Diageo, Pernod Ricard, Moët Hennessy, Rémy Cointreau, Bacardi-Martini a Beam Suntory. Z členů SpiritsEUROPE memorandum nepodepsaly firmy Campari, Brown-Forman a Edrington.

Poskytování informací na etiketách vstoupí v platnost do šesti měsíců, tedy v prosinci 2019, a bude se týkat všech nově vyrobených lahví. Na etiketě bude uveden údaj o energetické hodnotě na 100 mililitrů, ale také na "doporučenou porci", což považují za důležité hlavně producenti whisky, ginu nebo vodky.

Podle časového harmonogramu memoranda by jedna ze čtyř lahví na trhu EU měla do konce příštího roku mít na nálepce energetické informace. Do konce roku 2021 se tento podíl zvýší na 50 procent, do konce roku 2022 pak na 66 procent.

Signatáři budou spolupracovat s EK na sledování dopadu a účinnosti systému. Ročně jsou naplánována dvě setkání, na kterých se bude přezkoumávat dopad tohoto opatření.