Češi pečou, droždí mizí. Obdoba "máselné krize" zatím nehrozí, uklidňují dodavatelé

S příchodem koronaviru do Česka zmizelo z prodejních pultů už lecjaké zboží. V prvních vlnách šlo hlavně o trvanlivé potraviny jako konzervy, mouku, rýži nebo těstoviny. Teď je v obchodech problém sehnat droždí, především to čerstvé. Lidé podle prodejců i analytiků doma více pečou. Velký zájem o droždí ale podle jejich odhadů moc dlouho nevydrží. Někteří pokles zájmu očekávají už s koncem dubna.

"V současné době je droždí nedostatek. Zaznamenáváme třikrát vyšší nárůst poptávky než v běžném období. Jsme v kontaktu s dodavateli, ale bohužel nestíhají tuto zvýšenou poptávku pokrýt," potvrzuje pro Aktuálně.cz za řetězec Kaufland tisková mluvčí Renata Maierl.

Vysoký zájem lidí o čerstvé droždí hlásí také řetězec Penny Market. "Vzhledem k výrazně zvýšené poptávce po čerstvém droždí v těchto dnech může v jednotlivých případech docházet ke krátkodobým výpadkům, které se snažíme ve spolupráci s našimi dodavateli řešit v co nejkratší době. Jako alternativu nabízíme také droždí sušené," podotýká za prodejny Tomáš Kubík.

Naopak třeba řetězec Lidl má droždí ve své nabídce stále, vyšší zájem o něj ale také potvrzuje. "Přes zvýšený zájem o tuto surovinu se nám daří pravidelně doplňovat jeho zásoby," říká mluvčí Zuzana Holá.

Nárůst poptávky po droždí je podle Kubíka z Penny Marketu způsoben zejména tím, že jsou uzavřené školy, a navíc řada zákazníků pracuje z domova. "Proto se ve zvýšené míře nejen vaří, ale i peče doma," doplňuje Kubík.

Vymenim 1 kousek drozdi za iPhone 11 pro 512gb.



Vazne: tusi nekdo kde sehnat? 🤔 pic.twitter.com/K6ihSfedGW — janekrubes (@janekrubes) April 1, 2020

Podle Františka Brože z internetového obchodu Košík.cz se navíc Češi připravují na Velikonoce. "A samozřejmě je to také částečný pokles zájmu o nebalené pečivo. To vše několikanásobně. Za jeden den v současnosti prodáme zásobu, která by nám za normálního stavu stačila za měsíc. Výrobci se pochopitelně snaží a většina z nich funguje na samém limitu kapacity, ale nestíhají zvýšenou poptávku uspokojit," popisuje situaci Brož.

Zájem je dočasný

Podobný názor má také agrární analytik Petr Havel. Ne každá prodejna podle něj běžné pečivo dobaluje. "Takže se spotřebitelé bojí nákazy poté, co na chléb či pečivo sáhne v obchodu někdo jiný, aniž by o tom věděli," vysvětluje Havel. Lidé se podle něj navíc stále bojí chodit do obchodů kvůli vyšší koncentraci zákazníků na prodejně.

Podle analytika je zvýšení zájmu zákazníků ale jen dočasné. "Současná poptávka po droždí opadne, osobně jsem přesvědčen, že se tak stane už na konci tohoto měsíce. Není to tedy situace srovnatelná s máselnou krizí, nedostatek droždí nebude trvat tak dlouho, a jiné jsou i důvody," vysvětluje Havel.

Výrazné zdražování droždí neočekává, i když spekulativní navýšení cen v některých případech nevylučuje. "I to má ale své psychologické limity, protože zdražovat v současné době by bylo jistě ve veřejností hodnoceno jako snaha zneužít stávající situace," podotýká Havel.

Pro zajímavost - spotřeba droždí v Česku je dlouhodobě poměrně stabilní. Od roku 2013, kdy činila 1,1 kilogramu na osobu ročně, sice trvale stoupá, ovšem jen mírně. V roce 2018 to bylo 1,5 kilogramu. Oproti tomu ale třeba ještě v letech 2009 až 2011 spotřeba droždí dosahovala každoročně rovných dvou kilogramů na osobu.

Současný nedostatek droždí na pultech obchodů Češi řeší i tím, že mezi sebou na sociálních sítích sdílí nejrůznější recepty a návody, jak si "nouzové" droždí vyrobit doma, nebo jak ho při pečení úplně vynechat.

Chléb nouzovka bez droždí. Žádný zázrak, ale může se hodit! :-) https://t.co/eBoPwkswPI pic.twitter.com/qnJ2mlLaEH — cuketka (@cuketka) March 17, 2020

Situace se uklidňuje, hlásí prodejci

Výrazné nedostatky jiného zboží teď oslovení prodejci nehlásí. "Až na malé výjimky, kterými může být například droždí, se nám daří společným úsilím s domácími dodavateli poptávku pokrývat," říká za prodejny Albert Jiří Mareček.

Někteří prodejci mohou mít nárazově problém například s dovozem hrubé a polohrubé mouky či jasmínové a basmati rýže, situace z předchozích týdnů se ale podle nich stabilizovala.

V příštích dnech pro ně budou další zkouškou právě Velikonoce. "Budou mít samozřejmě nejzásadnější vliv na dostupnost zboží," připouští za Košík.cz Brož. Je podle něj patrné, že svátky proběhnou ve většině domácností podle tradičních zvyklostí, alespoň co se jídla týče.