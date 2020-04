Na Velikonoce se ukáže charakter, míní prodejci. Řetězce pošlou své lidi odpočívat

Za nouzového stavu zákaz prodeje o daných státních svátcích neplatí, potvrdila minulý týden Česká obchodní inspekce. O Velikonočním pondělí tak smějí velké obchody s potravinami o rozloze nad 200 metrů čtverečních zůstat na rozdíl od předchozích let otevřené. Prodejci oslovení Aktuálně.cz však plánují zavřít i tak. Svým zaměstnancům přitom vzkazují, ať si odpočinou.

Šéf skupiny Coop a zároveň předseda Asociace českého tradičního obchodu Pavel Březina v rozhovoru pro Aktuálně.cz potvrdil, že prodejny Coop zůstanou na Velikonoční pondělí zavřené. Ten, kdo by měl otevřeno, podle Březiny jednoznačně ukazuje, jaký má charakter. "Doufám, že pokud by měl někdo o Velikonočním pondělí otevřeno, tak to lidé budou vnímat negativně. Je sice mimořádná situace, ale jsou prostě Velikonoce a prodejny by měly být zavřené," dodává na adresu větších prodejen Březina.

Například prodejny Albert registrují mnoho pracovníků, kteří by chtěli o Velikonočním pondělí přijít do práce. Šéf komunikace Jiří Mareček připomíná, že společnost jim ve svátek platí stoprocentní příplatek. "V tomto případě ale v rozhodování hraje velkou roli krizová situace a mimo jiné také konzultace s odborovými organizacemi. Proto necháme obchody zavřené a doporučíme lidem, aby odpočívali," upřesňuje Mareček.

"Chceme našim kolegům na prodejnách dopřát v tomto náročném období den odpočinku i přesto, že ČOI otevření umožňuje," potvrzuje za prodejny Globus tisková mluvčí Lutfia Volfová.

"V každém případě chceme dodržet sváteční den nejen pro naše zákazníky, ale především pro naše zaměstnance. Chceme, aby volný den strávili se svou rodinou a odpočinuli si," doplňuje za Lidl mluvčí Zuzana Holá.

Uzavření svých prodejen o Velikonočním pondělí ze stejných důvodů pro on-line deník Aktuálně.cz potvrdily rovněž řetězce Tesco, Billa, Kaufland a Penny Market.

Česká obchodní inspekce přitom na dotazy prodejců minulý týden uvedla, že zákon o prodejní době v maloobchodě počítá s výjimkou nouzového stavu, a tedy například i velké prodejny potravin s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních by mohly prodávat bez omezení.

Regulaci otevírací doby ovšem třeba prodejny Albert považují za nadbytečnou. "Jako obchodník známe dobře potřeby zaměstnanců i preference zákazníků a umíme vyjít vstříc oběma skupinám," připomíná Mareček.

Nouzový stav kvůli koronaviru v Česku platí od 12. března. Omezení prodeje o vybraných svátcích v prodejnách nad 200 metrů čtverečních platí od konce roku 2016, Velkého pátku velikonočního se přitom zákonný zákaz netýká.

Loni byly ze zákona vyňaty velkoobchody. Obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních musí zůstat zavřené na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října a 25. a 26. prosince a na Štědrý den smějí mít otevřeno do 12:00.

Omezení provozní doby se naopak nevztahuje na malé prodejny, čerpací stanice, lékárny, prodejny na nádražích, letištích a ve zdravotnických zařízeních.