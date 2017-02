Developeři mohou začít stavět na Nákladovém nádraží Žižkov. Praha změní územní plán

před 50 minutami

Vedení města umožní výstavbu na jižní části Nákladového nádraží Žižkov. Na severní se má začít stavět až v roce 2019. Pražští radní schválili vypracování studie, která umožní odstranit z jižní části rozvojového území stavební uzávěru. Studie musí mimo jiné odpovědět na zásadní otázku, kudy povede nová tramvajová trať.

Praha - Na pozemcích bývalého Nákladového nádraží Žižkov vznikne nová čtvrť pro tisíce lidí. Vedení hlavního města se v úterý rozhodlo, že umožní změnu územního plánu, díky které budou mít developeři na místě možnost postavit převážně bytovou výstavbu.

"Rada souhlasila s vypracování studie, která umožní udělat změnu územního plánu a odstranit stavební uzávěru," říká náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ), která má územní plánování na starosti. Studii zpracuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy ve spolupráci s dotčenými radnicemi a developery.

Území nákladového nádraží na Žižkově lze v současnosti rozdělit na severní a jižní část. Severní, kterou od loňského roku vlastní společnost Central Group, změnu územního plánu nevyžaduje. Developerovi tak stačí pro jeho rezidenční projekt získat nové územní rozhodnutí a následně stavební povolení.

Současná stavební uzávěra však neumožňuje výstavbu na jižní části, kde chce dlouhodobě stavět miliardář Luděk Sekyra. Jeho skupina Sekyra Group plánuje na 160 hektarech zanedbaného území vybudovat novou čtvrť za osm až deset miliard korun. Pokud vše půjde podle plánů, odstranění stávající stavební uzávěry by se Sekyra mohl dočkat podle dosavadních odhadů v příštím roce.

"Zpracování studie by mělo probíhat svižně. Nebudeme začínat od nuly. Na místě již několik studií v minulosti vzniklo," dodává Kolínská. Podle ní bude v rámci jednání klíčové vyřešit především to, kudy povede nová tramvajová trať, kterou Praha plánuje vybudovat.

Podle Kolínské je změna územního plánu klíčová nejen pro developery, ale také pro rekonstrukci nádražní budovy, která byla před čtyřmi lety prohlášena za kulturní památku. Stávající plán neumožňuje budovu proměnit v kulturně vzdělávací centrum, které má v tamních prostorách vzniknout. Zájem o ni přitom již projevil například Národní filmový archiv.

Žižkovské nákladové nádraží by se mělo začít měnit v roce 2019, kdy plánuje na severní části zahájit výstavbu Central Group. Společnost chce na stavebním pozemku o rozloze zhruba 128 tisíc metrů čtverečních postavit přibližně dva a půl tisíce bytů. Developer nyní hledá architekty, kteří dají projektu konkrétní podobu. Aby mohla do dvou let začít budovat, musí Central Group získat nové územní rozhodnutí a stavební povolení k výstavbě.

Kdy by mohla skupina Sekyra Group začít stavět v jižní části, není v současné době jasné. Samotná změna územního plánu firmě k tomu, aby mohla začít budovat, nestačí. Výstavbě musí předcházet urbanistická soutěž, na základě které developer následně zpracuje konkrétní podobu projektu, vypořádá se se všemi připomínkami městské části a obyvatel Prahy 3 a následně musí ještě získat všechna povolení.

autor: Adam Váchal