Poštovní spořitelna a ČSOB se spojí. Banka tak chce zvýšit počet poboček

ČSOB zvažuje, že bude poskytovat své služby jen pod svojí značkou. Marketingovou značku Poštovní spořitelna by tak spojila s ČSOB. Značky by se měly sjednotit v roce 2020.

Klienti ČSOB budou moci využít finančních a pojišťovacích služeb v síti České pošty, pro klienty Poštovní spořitelny se zase nově otevřou všechny pobočky ČSOB.

"Tímto krokem pro klienty Poštovní spořitelny otevřeme všechny možnosti a výhody skupiny ČSOB. Jsme na samotném začátku. Letos se pro klienty nic nemění a ani v budoucnu je nečeká žádné omezení dostupnosti nabídky," řekl člen představenstva ČSOB zodpovědný za retail Jan Sadil.

"S rozhodnutím ČSOB jsme byli seznámeni a pokračujeme v naplňování našeho společného cíle, kterým je zajišťovat lidem ve městech a na venkově ty nejdostupnější bankovní a pojišťovací služby na trhu," řekl ředitel obchodu a marketingu České pošty Martin Vránek.

Zástupci České pošty a ČSOB podepsali předloni smlouvu o poskytování bankovních a pojišťovacích služeb na poštách na dalších deset let od ledna 2018. Výnosy pošty z finančních služeb, které se do té doby pohybovaly kolem 1,5 miliardy korun ročně, by se během deseti let měly zvýšit o patnáct procent.

Česká pošta by měla rozšířit do dvou let počet specializovaných přepážek pro finanční služby na pobočkách o 130, tedy o šedesát procent. Náklady na jejich vybudování bude hradit ČSOB.

Skupina ČSOB měla ke konci předloňského roku zhruba 3,7 milionu klientů. Čistý zisk skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2018 klesl meziročně o patnáct procent na 11,5 miliardy korun. Celkový objem aktiv pod správou skupiny vzrostl meziročně o sedm procent na 210 miliard korun.

Do skupiny patří ČSOB, Hypoteční banka, Českomoravská stavební spořitelna, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Factoring a Patria. ČSOB patří do mezinárodní bankovní a pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a zemích střední a východní Evropy.