ČNB: Zveřejnění firem, které dosáhly na COVID III, neporušuje bankovní tajemství

Zveřejnění firem, včetně jejich skutečných majitelů, které uspěly v úvěrovém programu COVID III, není porušením bankovního tajemství. Vyplývá to z vyjádření České národní banky, o kterém ve středu informovaly Hospodářské noviny (HN).

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) minulý týden uvedl, že povinnost zveřejňování úspěšných žadatelů v úvěrovém programu COVID III je bariérou, která může některé firmy od žádosti odradit. Povinné uvádění informací, které jsou dnes neveřejné, prosadili v dubnu do zákona o státní záruce Piráti.

"Uveřejněním údajů se podmiňuje vznik státní záruky. Takovou výslovnou a jednoznačnou povinnost považujeme za speciální vůči obecné povinnosti bank zachovávat bankovní tajemství. Uveřejněním údajů proto nedochází k porušení bankovního tajemství," sdělila HN mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.

Většině firem zveřejňování skutečných majitelů podle deníku příliš nevadí. Šárka Litvinová, ředitelka cestovní agentury Asiana, pod kterou patří třeba letenkový portál Letuška.cz, o půjčce uvažuje. To, že by se její jméno objevilo mezi žadateli o státem garantovaný úvěr, při jejím rozhodování nehraje roli. "Vůbec si nemyslím, že by nám to mělo nějak uškodit," uvedla.

Program COVID III definitivně po notifikaci Evropskou komisí schválila v pondělí vláda. Na záruky do něj vyčlenila 150 miliard korun. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) tak bude moci ručit za půjčky až do 500 miliard korun. Podpora by se měla dostat až ke 150 000 podnikatelů. Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců budou mít nárok na záruku až 90 procent, firmy s více pracovníky, maximálně ale pěti sty, získají záruku do 80 procent. Délka ručení bude tři roky. Maximální výše úvěru bude 50 milionů korun.

Úvěry se budou poskytovat pouze na provozní výdaje. Nesmějí být vynaloženy na refinancování dříve uzavřených smluv o jiném dluhovém financování. Firmy musejí souhlasit se zveřejněním skutečného majitele.

ČMZRB zveřejnila výzvu pro komerční banky na záruční program COVID III. Hlásit se mohou do 25. května. Následně s těmi, které projeví zájem, bude ČMZRB podepisovat smlouvy. Do programu se podle informací ČMZRB bude chtít zapojit většina bank zaměřených na segment malého a středního podnikání.