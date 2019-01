Domácí pivo z kapslového automatu? U národa pivařů nemá šanci, shodují se experti

Stačí vložit kapsli a člověk se už nemusí téměř o nic starat. Kapslové kávovary si ve světě našly díky snadné obsluze své příznivce i přesto, že znalci kávy jejich kvalitu často berou s rezervou. Na podobném principu nyní společnost LG prezentuje svůj domácí pivovar nazvaný HomeBrew. Ovšem s jediným rozdílem - na pivo je nutné počkat si dva týdny. Čeští pivní experti přitom o smyslu kapslového pivovaru pochybují.

VIDEO: Podívejte se na první dojmy z kapslového automatu na domácí pivo

Pokusy o zavedení instantního piva na trh probíhají už zhruba dvě desetiletí, nikdy ale nedosáhly úspěchu.

Letos přišla firma LG na technologickém veletrhu v americkém Las Vegas s novým způsobem přípravy domácího piva - kapsle neukrývají instantní prášek, ale obsahují chmelový olej, kvasnice, slad a příchuť. Uživatel stiskne na automatu HomeBrew tlačítko, které odstartuje automatizovaný proces fermentace, zrání i finálního čistění. Výrobu piva, která trvá v závislosti na druhu zvoleného nápoje asi dva týdny, lze navíc sledovat na aplikaci pro Android a iOS.

Znalci piva příliš nevěří, že by měl kapslový pivovar v Česku velkou šanci se uchytit. Pivo je totiž v tuzemsku snadno dostupné, cenově stabilní a v řadě občerstvovacích zařízení i levnější než voda. Češi, kteří mají pověst národa pivařů, v roce 2017 vypili 138 litrů zlatavého moku na osobu.

Podobný produkt může podle pivního someliéra a spoluzakladatele Českého pivního institutu Tomáše Hasíka cílit spíše na trhy, kde je pivo drahé nebo se obtížně shání. "Vhodný může být také pro lidi, kteří by si rádi vaření piva vyzkoušeli, ale třeba nemají čas a prostor. Z hlediska produkce je ale kapacita dost malá," připomíná Hasík. Za dva týdny vyprodukuje pivovar z kapsle podle výrobce pět litrů zlatavého moku - tedy deset velkých piv.

"Chození na pivo" je navíc podle předsedy Českého svazu pivovarů a sladoven Františka Šámala v Česku odjakživa spíše společenskou záležitostí. "Češi se tradičně na pivu setkávají s přáteli, chodí si popovídat. Když už na něj dostanu chuť, raději půjdu do hospody. Pít pivo sám z automatu u velkoplošné televize není asi to, co by náš spotřebitel preferoval," míní Šámal.

Šámal se zároveň pozastavuje i nad samotným procesem výroby z kapsle. "Po technické stránce se jistě jedná o zajímavou inovaci. Kvalitu finálního produktu nemohu posoudit, protože jsem neměl možnost výsledný produkt odegustovat. Nemyslím si ale, že by pivní kapsle do budoucna ohrozily v Česku používanou pivovarskou technologii, potažmo konzumaci českého piva," podotýká s tím, že v pivovaru je proces výroby průběžně kontrolován, vyhodnocován a případně upravován sládkem. "Moc nerozumím tomu, jak tento postup zvládne zcela nahradit domácí automat," dodává.

Kdy se dostane minipivovar od LG na trh a jaká bude jeho cena, zatím není jasné. Experti ale neočekávají, že půjde o levnou záležitost. "Jeho cena se nejspíš bude pohybovat nad běžnou cenou, nehledě na cenu zařízení," domnívá se prezident Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň.

V nabídce je zatím pět druhů piv v kapslích: americká IPA, zlatá APA, anglické černé pivo, belgické witbier a nechybí ani český ležák.