České pivovary loni vyrobily nejvíc piva v historii, spotřeba ale zůstala stejná

Praha - Produkce českých pivovarů loni stoupla o 1,9 procenta na rekordních 20,5 milionu hektolitrů piva a nealka. Tuzemská spotřeba zůstala 143 litrů na osobu. Dnes to na tiskové konferenci uvedli zástupci Českého svazu pivovarů a sladoven.

Ačkoliv spotřeba zůstala stejná (143 litrů na osobu), celkové množství vypitého piva se zvýšilo o 200 tisíc na 16,4 milionu hektolitrů. Svaz to vysvětluje rostoucím počtem obyvatel Česka. Podle Českého statistického úřadu loni přibylo zhruba 25 tisíc lidí.

Nárůst o 17,7 procenta na 555 tisíc hektolitrů zaznamenala výroba nealkoholického piva. Výstav nápojů na bázi piva, takzvaných pivních mixů, klesl o 17,3 procenta.

Na rekordně nízkou úroveň loni klesl podíl piva vypitého v hospodách a restauracích (39 procent) proti prodeji baleného piva v obchodech (61 procent).

Poprvé za desetiletí vzrostla na domácím trhu spotřeba výčepního piva.

Export piva vzrostl o 4,5 procenta, tempo růstu do zemí Evropské unie ale zpomalilo na 2,5 procenta. Nejvíce piva se vyvezlo na Slovensko, do Německa a Polska. Ze zemí mimo unii se nejvíce českého piva vyvezlo do Ruska, Koreje a Spojených států amerických.



O 4,6 procenta na 326 tisíc hektolitrů vzrostl také dovoz piva do ČR, i tak se ale do Česka v porovnání zemí EU dováží nejméně piva. Nejčastěji jde o polské, ze zemí mimo EU pak o mexické pivo.

