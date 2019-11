Česká pošta nabízí desetikorunovou "akční slevu" na balíky. Není ale pro každého

Česká pošta spustila na vánoční sezonu marketingovou akci, která umožní poslat balík levněji až o 30 korun. Cílem je ulevit vytíženému svátečnímu provozu. Získat takovou slevu na zásilku ovšem nelze automaticky - provází ji hned několik podmínek. Musí jít o službu "Balík Na poštu", data musejí být podána elektronicky a zákazník by měl být zároveň držitelem zákaznické karty.

Základní cena nejmenšího Balíku na poštu - tedy velikosti S - činí podle ceníku České pošty 109 korun. V rámci marketingové akce, která trvá od letošního listopadu do konce ledna příštího roku, ji lze stáhnout až na 79 korun.

Za elektronické podání teď totiž pošta dává akční slevu ve výši 20 korun oproti celoročním deseti a pokud má klient zákaznickou kartu, získá z ceny balíku ještě dalších deset korun dolů. "Tato dodatečná, akční cena, tedy dalších deset korun za podání dat elektronicky, má zákazníky motivovat k tomuto způsobu podání dat v předvánočním provozu, nejvytíženějším období v roce. Zároveň podporujeme produkt Balík Na poštu," říká pro Aktuálně.cz mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Pošta na svých webových stránkách nicméně varuje, že sleva na elektronické podání je "poskytnuta za podmínky, že podací data jsou předána elektronicky nejpozději v okamžik podání, jsou kompletní a pracovník do předaných dat nevstupuje a neupravuje je." Musí rovněž obsahovat alespoň jeden validní kontaktní údaj na adresáta zásilky - tedy mobilní telefon nebo e-mail.

Akční sleva Balík na poštu S Balík na poštu M Balík na poštu L Balík na poštu XL Běžná cena 109 Kč 139 Kč 189 Kč 339 Kč Cena s předáním podacích dat

elektronicky 89 Kč 119 Kč 169 Kč 319 Kč Cena se Zákaznickou kartou a předáním podacích dat elektronicky 79 Kč 109 Kč 159 Kč 309 Kč

Česká pošta letos na jaře výrazně upravila svůj ceník a konkrétně balíky začala oceňovat podle rozměrů a způsobu balení. Základní cena zásilky velikosti S do ruky teď činí 129 korun. Větší balík, tedy velikost M do 50 cm, stojí na poštu 139 korun a do ruky 159 korun. A například balík velikost L do 100 cm lze odeslat na poštu za 189 korun a do ruky za 209 korun.

Podle Vitíka klesly od změny ceníku počty podaných zásilek, které byly sice lehké, ale objemné nebo obtížně manipulovatelné. "Typickým příkladem je sportovní vybavení, hokejky, rybářské pruty atd.," upřesňuje Vitík. Konkrétní čísla tohoto poklesu ovšem nesdělil.

Pošta se dlouhodobě potýká s nedostatkem zaměstnanců a jejich vysokou fluktuací. S tím spojuje také problém s doručováním "Balíků do ruky" v některých českých regionech.

Například Asociace pro elektronickou komerci před časem uvedla, že počet stížností od nakupujících v e-shopech na služby České pošty v posledních měsících rostl. Zákazníci v některých případech dostali místo objednaného balíku do ruky pouze lístek do schránky s informací, že zásilka je uložena na poštovní provozovně. Cena přitom zůstala stejná. Na problém upozornil už dříve on-line deník Aktuálně.cz.

Řešení situace vidí pošta v automatizaci. Díky moderním technologiím chce během šesti let snížit potřebný počet pracovníků o 7000 ze stávajících 30 000 a od příštího roku pak plánuje na svých pobočkách zavádění samoobslužných míst. Automatizované kiosky by tak měly částečně nahradit lidi při poskytování vybraných služeb.