Lidé hledají práci v obchodech. Můžeme si vybírat, hlásí Albert. Jinde ale mají nouzi

Leo Express prodlouží omezení provozu svých vlakových i autobusových spojů o 75 procent minimálně do 27. března, provizorní provoz ovšem nejspíš potrvá ještě déle. Vedle toho sníží dopravu i v Pardubickém kraji. Společnost to dnes oznámila v tiskové zprávě. Současnou situaci, která podle firmy bude pro dopravce znamenat stamilionové ztráty, chce řešit se státem. Dopravu omezují i konkurenční dopravci. Leo Express omezil dopravu už v úterý, původně pouze do konce týdne. Nyní opatření prodloužil a je pravděpodobné, že provizorní provoz potrvá i do dubna. Dopravce tak bude nadále na železnici provozovat pouze čtyři vlakové spoje denně, dva na trase Praha-Bohumín a další dva Praha-Staré Město na Moravě.