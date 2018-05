AKTUALIZOVÁNO před 40 minutami

Jedna z největších českých textilek Veba z Broumova na Náchodsku čelí insolvenci. Její úpadek u Krajského soudu v Hradci Králové žádá banka Raiffeisenbank, u níž má Veba nesplacené úvěry. Vyplývá to z údajů v insolvenčním rejstříku. Mluvčí Veby Monika Mrštinová řekla, že do společnosti kapitálově vstoupí jako investor podnikatel Otakar Moťka. Podniku by měl poskytnout finanční injekci ve stovkách milionů korun a tím mu pomoci překonat jeho problémy. Veba, jejímž hlavním produktem je takzvaný africký brokát, zaměstnává přibližně 800 lidí. Do problémů se firma dostala v letech 2015 a 2016, když kvůli radikálnímu poklesu prodejů na svém hlavním africkém trhu nebyla schopna plně hradit úvěry.

autor: ČTK | před 3 hodinami