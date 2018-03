Krnovský výrobce varhan Rieger-Kloss Orgelbau je v insolvenci. Věřitelům dluží více než 15 milionů

před 1 hodinou

Ostrava - Krnovský výrobce varhan Rieger-Kloss Orgelbau podal sám na sebe insolvenční návrh. Má podle něj téměř 20 věřitelů, kterým dluží více než 15 milionů korun, a své závazky není firma schopna plnit. Už dříve propustila všechny zaměstnance. Vyplývá to z informací v Insolvenčním rejstříku. Firma patřila k největším výrobcům píšťalových varhan na světě.

Na insolvenci upozornil deník MF Dnes, který ve čtvrtečním vydání uvedl, že firma byla už delší dobu bez zakázek. Za více než 140 let, kdy se varhany ve slezském městě vyráběly, tam bylo postaveno téměř 4000 nástrojů.

Společnost Rieger-Kloss dodávala varhany hlavně do zahraničí. "Nezaplacením zásadních pohledávek za výrobu varhan do Číny se navrhovatel dostal do druhotné platební neschopnosti a byl nucen postupně ukončit pracovní poměr se všemi zaměstnanci," uvedl v insolvenčním návrhu jednatel Jakub Škrbel. Firma podle něj měla i nedostatek zakázek. Navrhuje, aby ji soud poslal do konkurzu.