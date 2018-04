Dlužníku, nesplatil jsi, ale snažil ses, řekne soud po pěti letech. Poslankyně mírní Pelikánův zákon

před 2 hodinami

Poslankyně hnutí ANO Taťána Malá předložila návrh zákona, který by mohl zásadně změnit situaci mnoha dlužníků v České republice. Návrh Malé a jejího kolegy z ANO Patrika Nachera počítá s oddlužením během tří nebo pěti let a je kompromisem mezi poslanci a ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem, který snadnější způsob oddlužení dlouhodobě prosazuje.

Aktuálně.cz: Co je podstatou návrhu na oddlužení, který jste představila na podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení?

Taťána Malá: Největší změnou je to, že úplně vypadne sedmiletá lhůta na oddlužení, se kterou do sněmovny přišlo původně ministerstvo spravedlnosti. Ta se škrtá, v zákoně nebude.

Proč?

Protože sedm let oddlužování je pro dlužníka velmi náročných. Pro člověka v takové situaci je návrat do normálního stavu velmi obtížný. Sedm let oddlužování znamená žít sedm let ve skutečné chudobě, lidé jsou za ta léta mnohdy na okraji společnosti. Takový člověk s bídou přežije, když to řeknu hodně drsně.

Proto jste se domluvili na změně s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem?

Přišla jsem za panem ministrem Pelikánem s návrhem na méně let, protože spousta poslanců měla problém se zmiňovanou sedmiletou variantou oddlužení.

Co tedy konkrétně navrhujete?

Přišla jsem s návrhem na dvě varianty. Jedna by byla tříletá. Tedy, v okamžiku, kdy by dlužník zaplatil věřitelům minimálně padesát procent, tak by oddlužení bylo splněno.

A druhá varianta?

Ta by byla pětiletá. To by měl dlužník splatit věřitelům alespoň třicet procent. Kdyby ale vynaložil veškeré úsilí, tak by soud rozhodl o tom, že oddlužení je splněno i v případě, že neuhradil třicet procent.

Kdo by posuzoval, co je "veškeré úsilí"? A co by to znamenalo v praxi?

Dlužník musí komunikovat s insolvenčním správcem. Když je dlužník předvolaný k soudu, tak se dostaví, samozřejmě se musí také snažit pracovat. Po pěti letech této své snahy může přijít k soudu, který bude rozhodovat o oddlužení.

Skutečně ho může oddlužit, i když nezaplatí ani třicet procent dluhu?

Ano, soud může říci: Milý dlužníku, vzhledem k tomu, že víme, že jsi v nelehké životní situaci, že jsi celých pět let opravdu pracoval, vydělával jsi a splácel dluhy, tak jsme rozhodli, že máš splněno a jsi oddlužený.

Co dalšího by mohlo být pro dlužníky výhodné, pokud by skutečně pracovali a měli maximální snahu dluhy splácet?

Dnes je to tak, že soud na začátku zkoumá, jaké budou příjmy dlužníka v následujících pěti letech a jestli bude mít na to, splatit minimálně zmiňovaných třicet procent dluhů. Pokud mu to nevychází, tak soud oddlužení neschválí. To je "špunt", který způsobuje dnešní situaci, kdy spousta lidí zůstává uvězněna v dluhové pasti. Přes veškerou snahu nemají šanci se oddlužit.

A jak by to bylo podle návrhu, který jste teď předložila?

Soudy by na začátku příjmy dlužníků neposuzovaly, ale na konci oddlužení by posoudily, jestli člověk skutečně dělal maximum, aby splatil co nejvíce ze svých dluhů. Ovšem platilo by i to, že dlužník by se musel snažit pracovat a platit dluhy celých pět let. Nebylo by možné, aby třeba během dvou let splatil třicet procent dluhů a pak by spoléhal na to, že toto stačí. V takovém případě by ho soud nemusel oddlužit. Chceme motivovat dlužníky, aby se opravdu snažili vydělávat a zaplatit věřitelům co nejvíce.

Kdo by posuzoval, zda dlužník vyvinul veškeré úsilí k zaplacení dluhů?

Soud na základě informaci od insolvenčního správce o dlužníkovi, jeho snaze pracovat, jeho přístupu k oddluženi, o zdravotním stavu a dalších informacích.

Tento návrh bude znamenat ale více práce i pro insolvenční správce a soudy.

Nepochybně ano. Chceme, aby insolvenční správce s dlužníkem skutečně komunikoval. Chceme proto i nastavit odměny insolvenčních správců tak, aby byly motivační. Nechci tím říct, ze je budeme zvyšovat, ale měl by v nich být motivační prvek. Několik nápadů a návrhů konstrukce odměn je již prý na ministerstvu spravedlnosti připraveno.

Hodně často se poukazuje na to, že dlužníci ve skutečnosti dělají načerno, protože se jim nevyplatí pracovat a dávat skoro celou mzdu na splátky.

O tom se mezi poslanci také bavíme. Skutečně dnes dlužníci ví, že ať si vydělají cokoliv, tak jim stejně zůstane jen velmi málo, nezabavitelná částka. Tuto částku chceme zvýšit, zejména pro dlužníky, kteří mají vyšší příjmy, právě proto, aby nedocházelo k tomu, že pracují za minimální mzdu a zbytek pobírají bokem načerno. Když budou vydělávat více, bude mít z toho více věřitel, ale také dlužníci budou mít větší nemocenskou nebo vyšší důchody. I na tom panovala v našem podvýboru shoda. S výjimkou názoru poslance TOP 09 Dominika Feriho.

Skutečně panovala shoda? Podle debat to někdy vypadá, že se poslanci různých stran na způsobu oddlužení obtížně shodnou.

Opravdu jsem byla velmi mile překvapena reakcí poslanců z různých stran.

A ministr Pelikán?

I s panem ministrem jsme v tomto kompromisním návrhu našli shodu. On sám na podvýboru řekl, že mu to přijde rozumné a že je tady motivační prvek, který by při sedmileté lhůtě oddlužení mohl chybět. Cílem oddlužení musí být lidem pomoci, a ne je dostat na okraj společnosti.

Mimochodem, budete to vy, kdo ho vystřídá v čele ministerstva? Dostala jste nabídku?

K tomu bych se nyní nechtěla vyjadřovat.

