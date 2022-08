Lepší než nic. Češi se upnuli na spoření, zájem o termínované vklady ožil

Banka Úročení spořicích/termínovaných účtů Podmínky

Air Bank 4 % Platí u nových i stávajících vkladů do 500 tisíc, od 500 tisíc do milionu je sazba 0,1 %, nad milion 0 %. Je nutné pětkrát za měsíc zaplatit kartou, platební nálepkou nebo aplikací v mobilu nákup v jakékoliv výši.

Creditas 3,1 až 5,5 % Spořicí účet+ pro nový vklad až do výše 350 tisíc je úrok 4,5 %, část vkladu nad tuto hranici je úročena sazbou 3,1 %. Spořicí vklad 1M s 33denní výpovědní lhůtou má roční sazbu 4,8 % p. a. pro část vkladu až do výše 350 tisíc

korun. Vklady nad tuto hranici jsou úročeny sazbou 4 %. U termínovaných vkladů je úročení u vkladu na šest měsíců 5,2 % při splnění podmínek, na rok je úrok 5,5 %.

Česká spořitelna 3,25 až 4,5 U klientů s účtem PLUS a klientů služby Erste Premier a Erste Private Banking je spořicí účet úročen sazbou 3,25 %, zůstatek nad limit (200 tisíc, 400 tisíc a 1 milion korun podle typu účtu) je úročen úrokovou sazbou 0,01 % p. a. Pokud bude klient pravidelně investovat alespoň 300 korun měsíčně, bude úroková sazby zvýšena o 1 %. U termínovaných vkladů na tři měsíce aktuálně nabízí úrok 3,7 % p. a., u vkladů na půl roku a jeden rok pak na 4,5 % p. a.

ČSOB 3,3 až 6 % Sazba 3,3 platí u spoření s bonusem v případě využívání aplikace ČSOB Smart. Majitel účtu se musí přihlásit alespoň jednou za 3 měsíce do aplikace. Pokud aplikaci nevyužívá, je sazba 2,3 %. Tyto sazby platí pro vklady do 1 milionu Kč. U produktu Duo Profit je sazba 4,5 % p.a. na jeden rok s podmínkou, že alespoň stejná částka je investována do investičních produktů ČSOB. U termínovaných vkladů je nejoblíbenější vklad na jeden rok s roční sazbou 6 %. U vkladů na šest měsíců je to 5,5 %.

Equa bank 0,1 až 3 % U spořicího účtu Hit platí úrok 0,1 + bonus 2,9 % u vkladů do 200 tisíc korun. Bonus je připsán za alespoň tři platby kartou nebo je třeba mít aktuální hodnotu investičního produktu k poslednímu dni v měsíci alespoň 50 tisíc. Nad úložku 200 tisíc je úrok 0,1 %.

Expobank 4,61 až 5,11 % Úrok 4,6 % platí u účtu Neo na celý zůstatek bez podmínek a omezení. U termínovaného vkladu IQ MAXI je úrok 5,11 při roční fixaci s minimální úložkou 100 tisíc korun.

Fio banka 3,5 až 4,5 % Sazba 4,5 % platí pro účet Fio konto do 200 tisíc. Od 200 tisíc do 1 milionu je sazba 0,1 %. Od milionu do deseti milionů je sazba 0,15 %. Na Fio spořicím účtu pak klienti dostanou úrok 3,5 % p. a. bez omezení výše vkladu.

Hello bank! 4,5 % Platí u účtu Hello spoření pro vklady do 200 tisíc korun. Od 1. 9. 2022 bude limit navýšen na 300 tisíc korun stávajícím i novým klientům. Termínovaný vklad banka nemá.

Komerční banka 3,3 až 5,5 U spořicího konta Bonus platí sazba 3,3 do výše 200 tisíc korun. U spořicího účtu Junior je částka do 100 tisíc korun úročena 4 %. U termínovaného vkladu TV Bonus Invest na půl roku je úrok do milionu korun 5,5 %, podmínkou je vložení stejného objemu peněz do investičních fondů. U účtu TV s roční fixací je úrok 4 % do milionu korun.

mBank 4 až 5 % Sazba 4 % platí u spořicího účtu eMax Plus, bez podmínek do výše 2 milionů korun. Klient si může založit až čtyři účty za stejných podmínek do limitu 500 tisíc korun na každém z nich. Úrok 5 % platí u mSpoření bez podmínek, a to do výše 800 tisíc korun. Klient si může založit až 8 účtů, na každém z nich zúročí banka zůstatky do výše 100 tisíc sazbou 5 procent. Peníze jsou kdykoliv k dispozici.

Moneta Money Bank 3,5 až 5,3 % U spořicích účtů Spoření D a Spoříto D při objemu do 500 tisíc korun je úrok až 5,1 % ročně. Sazba je složena ze základního úroku 3,5 % ročně s dodatečným bonusem 1,6 %. Bonus získá klient při využívání běžného účtu - příjem alespoň 20 tisíc korun měsíčně a zároveň minimálně 5 plateb kartou. Nad částku 500 tisíc korun je spořicí účet úročen 0,5 % ročně, při aktivním využívání běžného účtu pak klient získává úrokovou sazbu 2,1 % ročně. U termínovaných vkladů je sazba 5,3 % p.a. Platí u nově sjednaných termínovaných vkladů se šestiměsíčním a ročním trváním. Sazby u termínovaných vkladů na tři měsíce jsou 4,8 % ročně. Podmínkou je minimální vklad 40 tisíc korunu.

Raiffeisenbank 4,5 až 5,5 %



Sazba 4,5 % platí pro spořicí účet Hit Plus, nutné jsou tři transakce platební kartou (debetní nebo kreditní) u obchodníka nebo na webu. Nepočítají se výběry z ATM. Termínovaný vklad na 12 měsíců má úrok až 5,5 %.

Trinity Bank 4,08 až 5,58 % U účtu Dobrý klient bez fixace platí pro vklad do 400 tisíc korun úročení ve výši 4,58 % p. a., nad tuto částku 4,08 % ročně. U účtu Výhoda+ s roční fixací platí pro vklady do 400 tisíc úrok 5,58 %, nad tuto částku pak 4,58 %,