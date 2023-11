Sbírka potravin vynesla 624 tun zboží pro potřebné. Jde o rekord

V sobotní podzimní sbírce potravin v Česku lidé v obchodech darovali 624 tun zboží, z toho 562 tun potravin a 62 tun základní drogerie a hygienických potřeb. Je to dosud nejvíc v této akci. Z vybraných potravin lze připravit až 1,124 milionu porcí jídla. Uvedl to zástupce Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Miroslav Dinga. Sbírka přitom pokračuje v e-shopech až do 21. listopadu.

"To množství je úžasné, těch 624 tun nás překvapilo. A ještě to není konec, probíhá ještě ta forma sbírky online, takže čekáme, že to bude celkově přes 700 tun," řekl předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček. Jaké konkrétní potraviny lidé nejvíce kupovali, se podle něho vyhodnotí až v příštích 14 dnech. Podle Slavíčka tak Češi prokázali, že jim není lhostejný osud druhých, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Dobrovolníků se nakonec zapojilo přes 5000. Související "Nejhorší na světě." Ekonom vysvětluje, co se stalo v Česku a jak z toho ven 27:25 Lidé mohli v sobotu ve 2051 prodejnách nakoupené zboží odevzdat dobrovolníkům v zelených zástěrách ve všech obchodních řetězcích nebo v síti drogerií Rossmann, dm drogerie markt a Teta. Akce se zúčastnily také internetové supermarkety Rohlík a Košík a e-shopy řetězců Tesco a Billa, které připravily elektronické vouchery či různé balíčky pomoci. Například zákazníci více než 180 prodejen Tesco darovali do podzimní sbírky potravin podle Ivy Pavlouskové z tiskového oddělení Tesco Stores ČR 100 tun potravin a drogérie, což je o 25 tun více než v jarním kole sbírky. V kamenných obchodech mohli lidé koupit a pak darovat základní trvanlivé potraviny, jako jsou mouka, cukr, těstoviny, rýže, luštěniny, olej, trvanlivé mléko, přesnídávky pro děti, masové i jiné konzervy, instantní polévky a drogistické výrobky jako šampony, mýdla, dětské pleny, vložky, toaletní papír, kartáčky na zuby či zubní pasty. Darované zboží se nyní převeze do skladů potravinových bank, odkud se následně bude distribuovat přes jednotlivé charitativní organizace i města a obce všem potřebným. Sbírka potravin je jednou z největších materiálních charitativních akcí v České republice a jsou do ní po celé zemi zapojeny tisíce lidí z řad dobrovolníků, zaměstnanců prodejen a neziskových organizací. V předchozích sbírkách se doposud vybralo 4659 tun potravin, tedy asi 9,32 milionu porcí jídla, a 595 tun základních hygienických potřeb. Provoz potravinových bank finančně podporuje ministerstvo zemědělství.

