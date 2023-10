"Nejhorší na světě." Ekonom vysvětluje, co se stalo v Česku a jak z toho ven

"Lidé nespotřebovávali a to je v ekonomickém vývoji největší brzda. Nechodili do obchodů, nenakupovali, a proto se neprodává a nevyrábí. To lze ale chápat, když jsme měli nejprudší propad reálných mezd v celém OECD, a tedy v celém vyspělém světě," říká ekonom Vít Hradil k tomu, proč česká ekonomika stagnuje. Podle něj jsme v Evropské unii jediní, kdo vzhledem k době před pandemií zaostává.

27:25 Vít Hradil v pořadu Spotlight. | Video: Jakub Zuzánek

"Pokud má někdo pocit, že je s příjmy na hraně, tak ať proboha neutrácí a je připraven na to, že se může něco stát. Ale kdyby teď někdo dokázal ovládat mozky všech lidí, tak si myslím, že by už řekl: Vážení, byla to těžká doba, ale už je to na ústupu a běžte trochu utrácet," naznačuje ekonom, jak by spotřebitelé mohli pomoci české ekonomice. Hospodářství podle analytiků stagnuje kvůli inflaci, která likviduje právě kupní sílu. Lidé šetří, hromadí úspory a omezují také investice do bydlení. Hradil ale upozorňuje, že meziměsíční inflace je už na podobné úrovni jako v minulosti. "Ceny rostou tak, jak rostly třeba před pěti lety, kdy inflace nikoho nezajímala. Jediný důvod, proč nás pořád děsí, je, že ji pořád porovnáváme s loňskem," vysvětluje expert. Podle ekonoma je také problém, že za rostoucími cenami zaostávají tuzemské platy. "Data jednoduše ukazují, že se na ně Čechům příliš tlačit nepodařilo. V roce 2022 jsme dokonce vyhráli soutěž mezi všemi rozvinutými zeměmi o ten největší propad reálné mzdy," popisuje. Češi podle Hradila přesto už začali trošku bohatnout, byť jsou pořád chudší než loni. "Mimochodem jsme teďka 'chudí' zhruba tak, jako jsme byli v roce 2017 nebo 2018, takže ten propad byl skutečně drtivý," vysvětluje odborník a dodává, že na mzdovou úroveň odpovídající té před pandemií se v tuzemsku dostaneme zhruba za tři roky. "Nebude to dřív než v roce 2026," říká. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

