Češi mu vděčí za korunu. Uplynulo 100 let od atentátu na Aloise Rašína

Stalo se to 5. ledna 1923. První československý ministr financí Alois Rašín vyšel ráno z bytu v pražské Žitné ulici. Zamířil k ministerskému automobilu, do kterého už nenastoupil. Zasáhla ho kulka ze zbraně mladého atentátníka. Několik týdnů Rašín bojoval v nemocnici o život, 18. února boj prohrál. Přísnému politikovi vděčí Češi za to, že se koruna stala jednou z nejstabilnějších měn v Evropě.

