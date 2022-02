Sberbank musela zavřít české pobočky kvůli "agresivitě". Firmy i lidé u ní ruší účty

Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová se rozhodla vystoupit ze sociální demokracie. Oznámila to na facebooku. Valachová loni v dubnu neúspěšně kandidovala na předsedkyni ČSSD, funkci šéfa strany tehdy obhájil vicepremiér Jan Hamáček. Valachová byla předsedkyní městské organizace Brno-Žabovřesky a místopředsedkyní městské organizace. Funkce bez skutečné možnosti je vykonávat ve prospěch těch, kdo vás zvolili, nemají žádný smysl, uvedla ve svém prohlášení.

Valachová napsala, že sociální demokratkou vždy byla, je a bude. "Vyznávám svobodu, solidaritu a spravedlnost. Přesto nebo lépe právě proto jsem se rozhodla vystoupit z ČSSD," uvedla. Zmínila, že tak zanikají její stranické funkce v místních organizacích. "Funkce bez skutečné možnosti je vykonávat ve prospěch a pod kontrolou těch, co vás zvolili, žádný smysl nemají," dodala.

Valachová byla ministryní školství ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) od roku 2015 do roku 2017. Demisi podala v reakci na kauzu manipulování sportovních dotací. Bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta v případu dostal za zmanipulování dotací loni v listopadu šest let vězení, někdejší náměstkyni ministerstva školství Simonu Kratochvílovou poslal soud do vězení na 6,5 roku. Pelta, Kratochvílová i státní zastupitelství se proti rozhodnutí na místě odvolali.