Zkontrolujte si peněženku. ČNB stahuje bankovky s úzkým proužkem, přestanou platit

Česká národní banka ukončila platnost starších bankovek nominálních hodnot 100, 200, 500, 1000 a 2000 korun z let 1995 až 1999. Stahuje je z oběhu. Za rok s nimi lidé už nezaplatí. Jak poznáte, kterých peněz je dobré se co nejdříve zbavit?

Důvodem, proč Česká národní banka (ČNB) bankovky stahuje je to, že chce mít v oběhu pouze jeden jejich vzor.

"To nejen že urychlí strojové zpracování bankovek, ale přinese i významné zjednodušení pro obyvatele Česka a zahraniční návštěvníky. Po dlouhé době budou mít bankovky běžně používaných nominálů jen jeden platný vzor, a sníží se tak nejistota či obavy z toho, zda jsou starší vzory bankovek platné a nejedná se například o padělek," uvedl člen bankovní rady ČNB Oldřich Dědek.

Starší vzory banka kontinuálně vyřazuje z oběhu v rámci kontroly hotovosti při jejím zpracování. "Po příštích dvanáct měsíců bych všem lidem doporučil platit bankovkami staršími typu, v ČNB budou postupně nahrazovány novými," dodal Dědek.

Stahované starší vzory bankovek jsou od těch, které mají od druhé poloviny roku 2022 nadále zůstat v oběhu, nejsnáze rozpoznatelné šířkou stříbřitého proužku - ochranného prvku, který vertikálně protíná bankovku.

Tento proužek je u stahovaných bankovek úzký a jeho barva se při naklopení nemění. Nejnovější vzory bankovek mají proužek širší, jenž při naklopení mění barvu z hnědofialové na zelenou. Jednotlivé vzory od sebe dále odlišuje letopočet vyobrazený na lícní straně bankovky a některé další ochranné prvky.

K 30. červnu 2022 tedy nebude už možné platit v obchodech a za služby stokorunou vzorů 1995 a 1997, dvousetkorunou vzorů 1996 a 1998, pětistovkou vzorů 1995 a 1997, tisícovkou vzoru 1996 a dvoutisícovkou vzorů 1996 a 1999.

"Pokud bychom si vzali nejvíce používané bankovky, v tuto chvíli je u nominálu 100 korun v oběhu zhruba 50 procent bankovek starších vzorů, u dvoustovek méně než 40 procent a u bankovek s nominální hodnotou 1000 korun zhruba 10 procent," uvedla tisková mluvčí centrální banky Petra Vodstrčilová.

Ze starších bankovek tak zůstane v oběhu pouze pětitisícovka. "Bankovky v hodnotě 5 000 Kč slouží spíše k tezauraci, tedy uložení majetku do hotovosti, obíhají zřídka a jejich počet představuje zhruba šest procent všech bankovek v oběhu. Neplní se jimi bankomaty, lidé se s nimi nejčastěji setkávají při výběru většího množství hotovosti v bance nebo u obchodníků při nákupu zboží a služeb vyšší hodnoty," vysvětlila důvod Petra Vodstrčilová.

Bankovky, které zůstanou u veřejnosti i po ukončení jejich platnosti, budou moci lidé vyměnit od 1. července 2022 do 30. června 2024 na pobočkách všech bank, které poskytují pokladní služby a současně také na všech sedmi pobočkách ČNB. Od července 2024 bude výměna možná už jen na pokladnách ČNB po neomezenou dobu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o běžné bankovky, kterých bylo vydáno velké množství, nemá cenu je schovávat s pocitem, že budou mít jednou "sběratelskou" hodnotu. Tu mají většinou bankovky s nějakou chybou nebo kterých bylo vytištěno málo.

Stahování platidel z oběhu není ojedinělé. V roce 2001 ČNB stahovala bankovky 1000 a 5000 korun vzoru 1993. Platné byly do 30. června 2001, vyměnitelné v ČNB jsou stále. V roce 2007 ukončovala platnost bankovek 50, 100, 200 a 500 korun vzoru 1993. Platné byly do konce ledna 2007, přičemž 100 až 500 korun se dají i nadále vyměnit v ČNB.

V roce 2008 skončila platnost bankovek 20 Kč. Platné byly do konce srpna 2008 a vyměnit už je nelze. V roce 2011 byly z oběhu stahovány dva vzory padesátikorun. Platné byly do 31. března 2011 a možnost vyměnit je za nové skočila o šest let později.