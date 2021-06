Nová pravidla převážení vyšší hotovosti či cenností: Celníci hrozí obřími pokutami

Od čtvrtka platí v Evropské unii přísnější pravidla pro převoz hotovosti, ale třeba i zlata, šeků či předplacených karet do a z třetích zemí. Jde o novou evropskou regulaci v rámci boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Češi tak budou muset hlásit převoz i posílání peněz poštou přes speciální formulář na celnici. Jinak jim hrozí velké pokuty.

Chystáte se na luxusní dovolenou mimo Evropskou unii a plánujete si vzít větší hotovost. Nebo si jedete koupit auto do Švýcarska a budete platit "cash". Či si chcete přivézt od příbuzných ze zahraničí zlatou cihlu či hodnotnou minci.

V každém případě jakékoliv převážení hotovosti, zlata a platebních poukázek v hodnotě od 10 tisíc eur (cca 255 000 korun) z Evropské unie nebo do ní se musí hlásit celníkům. Od 3. června platí nové, přísnější nařízení Evropské komise, které má zabránit praní špinavých peněz a financování terorismu.

Cestovat s "balíkem" peněz můžete, ale nesmíte zapomenout vyplnit před odjezdem speciální formulář. Bez něj by totiž hrozila za neoznámení převozu či poslání peněžní hotovosti poštou pokuta až deset milionů korun. Zajímavostí je, že při vyhledávání skryté hotovosti pomáhají celníkům speciálně vycvičení psi.

Podle Ivany Kurkové z Generálního ředitelství cel již nyní existuje povinnost převoz peněžní hotovosti ohlásit. Od 3. června jsou ale podmínky přísnější. Nově se vedle převozu bankovek či mincí musí hlásit právě i převoz šeků či anonymních předplacených platebních karet a zlata.

"Nově pod hotovost patří také komodity používané jako vysoce likvidní prostředky k uchování hodnoty, jimiž jsou zejména zlaté slitky, pruty, nugety, hroudy s obsahem zlata nejméně 99,5 procenta nebo zlaté mince s obsahem zlata alespoň 90 procent," uvádí Ivana Kurková.

Částka do 10 tisíc eur se nahlašovat celníkům nemusí. Jak však zjistit přesnou částku v měně zemí EU, které zatím do eurozóny nevstoupily? I na to úřady myslely, Češi tak musí korunu přepočítávat na eura tak, že vezmou směnný kurz "střed" u ČNB platný předposlední středu předcházejícího měsíce.

Ohlašovací povinnost platí jak u cesty autem, tak při využití dalších druhů dopravy - letecké, námořní, železniční a autobusové. A také při posílání peněz poštou. "Při přepravě osob má Česká republika vnější hranice s třetími zeměmi pouze na mezinárodních letištích, nejčastěji na Letišti Václava Havla. Formuláře získají lidé přímo na Celním úřadě Praha Ruzyně, nebo si je můžou stáhnout z internetové stránky celní správy," doplňuje Kurková.

Jeden formulář je pro ohlášení peněžní hotovosti pro převoz takzvaně doprovázený, kdy má peněžní hotovost člověk u sebe. A pak formulář pro převoz nedoprovázený, tedy v situaci, kdy obnos posílá poštou.

Formulář je možné podat na celní správu před cestou například datovou schránkou, poštou nebo jej mít u sebe a na hranicích Evropské unie s třetími zeměmi jej předložit. Ovšem v takovém případě musí být vyplněný v jazyce země, ve které hranice EU přejíždíte nebo naopak do unie vstupujete.

Pokud budou celníci považovat hotovost, zlato či šeky za podezřelé, mohou je zabavit.

Slovenský finanční úřad připravil pro platnost nových pravidel jednoduché návodné informační materiály, které nové nařízení přibližují. České úřady nic podobného nepřipravily, lze ale vycházet ze slovenských rad kromě odkazu na formuláře.

