Brigád je letos méně. Největší zájem je o místa v administrativě

Letošní léto je z pohledu nabídky brigád chudší. Ubylo míst v cestovním ruchu, zejména v tradičních místech, kam směřovaly davy zahraničních turistů. Nepřibývá ani nabídek v zákaznické podpoře, bankovnictví nebo administrativě, většina míst je ve výrobě, skladech a v maloobchodu. Největší zájem je o místa v administrativě, informoval pracovní portál Profesia.cz

Nabízená hodinová mzda se podle portálu pohybuje mezi 100 a 140 Kč na hodinu, až dvojnásobek se ale dá vydělat ve výrobě nebo skladech u firem, které po uvolnění opatření získaly velké množství zakázek.

Za nižší nabídkou brigád mohou zejména koronavirová opatření, která okleštila kulturní akce i cestovní ruch. O volná místa se tak přetahuje až trojnásobek zájemců. Podle údajů Profesia.cz tak výrazně vzrostl počet reakcí na nabízené pozice. Zatímco v roce 2019 se hlásilo na brigádnické místo prodavače v průměru šest až sedm uchazečů, letos to je už téměř dvacet zájemců. O hodně vyšší zájem mají letos lidé také o práci telefonického operátora, pracovníka ve výrobě nebo odborného prodejce.

Firmy ale hledají brigádníky zejména do výroby a skladů. Pokud se týká atraktivity nabízených míst, nabídky firem a zájem brigádníků se aktuálně příliš neprotínají. Zájemce o přivýdělek lákají administrativní pozice od telefonisty přes referenta až po recepční. Firmy ale hledají spíše sezonní pracovníky do výroby, automobilového průmyslu a do skladů. Mezi zájemci o brigádu dominují mladí mezi 17 a 24 lety.

Podle dat z Profesia.cz hledají především místa za kancelářským stolem, příliš je nepřitahuje těžká fyzická práce v řemeslnických provozech, na polích nebo stavbách. Také je pro ně zajímavé si nejen vydělat, ale také obohatit životopis o relevantní pracovní zkušenost, byť třeba jen několikatýdenní.

Brigádnických míst je tedy letos méně, zájemců více, takže nebyl velký tlak na růst mezd. Ty se letos pohybují v podobných částkách jako loni. V retailu se podle dat z platového portálu Platy.cz dá na brigádě při plném úvazku měsíčně vydělat 22 000 Kč, v administrativě 25 000 Kč, ve výrobě i přes 28 000 Kč. Dobré výdělky nabízejí především výrobní firmy, jimž se podařilo nasmlouvat velké množství nových zakázek, které potřebují plnit i v letním období. Ty nabízejí kromě dělnických pozic také často místa v logistice.