Nervozita kvůli brexitu stoupá. Jaké budou praktické dopady na Česko?

Brexit může pro Česko znamenat zdražení přepravy zboží. Tuzemští vývozci mají z odchodu Velké Británie z EU obavy a vývoz z Česka do Spojeného království letos poprvé po letech meziročně klesá. Praktické dopady brexitu se budou řešit na pondělním semináři, který od 13 hodin pořádá ministerstvo průmyslu a obchodu, generální ředitelství cel a zastoupení Evropské komise v ČR.

Cílem semináře je informovat o stavu vyjednávání mezi EU a Velkou Británií a připravit české podnikatele i na situaci, kdy by nastal brexit bez sjednané výstupové dohody.

U českých firem zaměřených na export také podle odborníků stoupl v souvislosti s brexitem zájem o zakládání společností přímo v Británii, která je pátým největším obchodním partnerem Česka.

Británie oznámila záměr opustit Evropskou unii před dvěma roky. Lhůta pro vyjednávání vyprší 29. března, ve středu 19. prosince tak bude do plánovaného odchodu zbývat sto dnů.

Se samotným vstupem na britský trh by čeští kamionoví ani autobusoví dopravci problémy mít neměli. To zajišťuje dřívější dohoda Česka s Británií, sdělil ČTK mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix.

Problémem ale může být situace s celním odbavováním, pokud Británie nezůstane členem celní unie. Z dlouhodobého hlediska lze podle Felixe očekávat prodloužení čekacích dob na hranicích, a tím i růst doby a ceny přepravy. "Zákazníci se tak musí připravit na citelné zdražení přeprav," dodal Felix. Podle statistik ministerstva dopravy se loni převezlo po silnici mezi oběma zeměmi přes 331 000 tun zboží.

Čeští vývozci již dříve vyjádřili obavy z brexitu. Na listopadovém Exportním fóru uvedl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk, že je situace kolem plánovaného odchodu Británie z EU nepřehledná a tuzemští vývozci velmi zvažují své rozvojové aktivity na britských ostrovech. Vedoucí kanceláře agentury CzechTrade v Londýně Martin Macourek řekl v úterý na setkání s novináři, že pro exportéry je nejhorší nejistota spojená s vyjednáváním odchodu Velké Británie z EU.

Vývoz z Česka do Británie letos poprvé po několika letech meziročně oslabuje. Posledních osm let podle údajů Českého statistického úřadu hodnota českého zboží vyvezeného do Spojeného království vytrvale rostla. Letos ale zatím podle čísel za leden až říjen oproti stejnému období roku 2017 klesla o 3,4 procenta na zhruba 137,4 miliardy korun. Británie ale dále zůstává pro Česko významným exportním trhem. Zboží za více peněz než do Británie Česko vyváží v posledních letech většinou jen do čtyř států - Německa, Slovenska, Polska a Francie.