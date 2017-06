Bramborových polí mírně přibylo, každý Čech sní 68 kilogramů. Sklizeň raných brambor začíná

před 9 minutami

Ministr zemědělství Marian Jurečka by chtěl, aby jich přibylo ještě více. Brambory jsou z hlediska osevního postupu zlepšující plodinou, napomáhají kyprosti půdy.

Semice - Plocha bramborových polí včetně pozemků drobných pěstitelů se loni zvětšila o necelá tři procenta na 29 500 hektarů. Předloni výměra klesla o necelých pět procent z 30 089 hektarů. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, které zveřejnilo ministerstvo zemědělství.

Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) dnes u příležitosti začátku sklizně raných brambor uvedl, že se stát bude snažit o podporu bramborářství. Chtěl by, aby hektarů s touto plodinou přibylo.

V ČR se loni vypěstovalo 831 132 tun brambor. V loňském roce se jich do republiky dovezlo 203 934 tun, tento objem byl přibližně pětkrát větší než vývoz. Za letošní první čtvrtletí se jich dovezlo 51 264 tun, vyvezlo 7143 tun.

Podle místopředsedy Českého bramborářského svazu Vlastimila Rasochy se do ČR dováží brambory podle postupu roku nejprve z Egypta, dále pak z Izraele, občasně z Maroka, až v květnu dominují dovozy z Itálie a Španělska. Na podzim Češi brambory naopak vyvážejí.

Aby mohlo být pokrytá tuzemská spotřeba, musely by se ještě zvýšit investice do skladovacích prostor, kde by brambory vydržely čerstvé. Cenu podle svazu určují hlavně dovozci.

Jenom na zemědělských polích se loni sklízelo z 23 414 hektarů s průměrným výnosem přes 28 tun na hektar. Ministerstvo by chtělo, aby se do roku 2030 plochy rozrostly na 27 000 hektarů, z toho 21 000 by mělo být na konzumaci a 6000 na výrobu škrobu.

"Je to komodita, ke které se váže větší potenciál zaměstnanosti. Je to náročnější komodita, vyžaduje větší podíl lidské práce než pěstování obilí a jiných komodit," řekl dnes novinářům Jurečka.

Brambory jsou z hlediska osevního postupu zlepšující plodinou, napomáhají kyprosti půdy. Při jejich pěstování se půda prokypří až do 40 centimetrů hloubky.

Podle profesorky Jany Dostálové z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze jsou brambory zdravé, pokud se nekonzumují ve formě přesolených hranolků nebo chipsů.

Připomněla i nové fialové odrůdy. "Obsahují i barviva, která fungují jako antioxidanty," dodala. Těch se ale podle výkonného ředitele Výzkumného ústavu bramborářského Jaroslava Čepla pěstuje v Česku mizivé množství.

Každý obyvatel ČR loni v průměru snědl 68 kilogramů brambor, meziročně o 1,7 kilogramu více.